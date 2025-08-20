Blume2000: „Warum sollten Österreicher bei einem deutschen Online-Blumenhändler bestellen?“

Der Name ist ungewöhnlich. Wie ist Blume2000 entstanden?

Wir kommen aus Hamburg. 1974 wurde dort unser erster Laden am Bahnhof Altona eröffnet. Wir heißen übrigens 2000 nicht, weil unser Gründer so visionär war. Die Postleitzahl von Hamburg war damals 2000. Heute zählt das Unternehmen rund 300 Filialen in Deutschland – vor allem im Nordwesten, Norden und Osten Deutschlands. Aber wir sind mittlerweile auch mit fünf Filialen in München angekommen. Wir sind in allen Städten mit über 100.000 Einwohner vertreten.

Österreich ist also Ihr erster internationaler Markt?

Ja. Wir machen das jetzt online seit 26 Jahren, verschicken über eine Million Pakete jährlich – und Österreich ist unser erster Schritt ins Ausland. Die Sprache hilft natürlich.

Blumen sind ein heikles Produkt. Wie muss man sich die Logistik vorstellen?

Wir haben mehrere Lager: in Hamburg, Berlin, bei Frankfurt und Stuttgart. Von dort aus werden die Läden versorgt. Online läuft das ähnlich – die Sträuße werden zentral gebunden und verschickt. Qualität ist dabei das A und O. Denn wenn Ware zu lange ungekühlt unterwegs ist, wird es schnell ein Problem.

Was haben Sie vorab über österreichische Kundinnen und Kunden gelernt?

Man darf Österreich nicht einfach mit Deutschland gleichsetzen. Wir haben Umfragen gemacht – welche Farben, Zusammenstellungen, welches Preis-Leistungs-Verhältnis wichtig sind. Was viele nicht wissen: Bei uns dauert Produktentwicklung anderthalb Jahre. Die Blumen müssen ja wachsen. Wir entwickeln Moodboards, orientieren uns an Interieur- und Modetrends und planen zum Beispiel Muttertags- oder Osterkollektionen mit 20 bis 25 Sträußen. Da steckt viel Arbeit drin.

Sie wissen also schon heute, was Sie im kommenden Frühjahr verkaufen werden?

Ja. Weil wir nicht sagen können: „Lass uns mal einen Strauß Tulpen machen, wenn die gerade keine Saison haben. Deshalb planen wir etwa anderthalb Jahre im Voraus. Zum Beispiel gibt es Protea nur im November und Dezember – das muss man einkalkulieren. Unsere Größe hilft uns, direkt mit Gärtnern zu arbeiten, Farben und Mengen abzustimmen. Das sichert Frische: Was Montag geerntet wird, ist Mittwoch im Laden.