Benko vs. Mubadala: Keine Anfechtung des Schiedsurteils

Signa-Gläubiger Mubadala aus Abu Dhabi hat im Rechtsstreit mit der Signa-Gruppe eine weitere Etappe genommen: Das Urteil des internationalen Schiedsgerichts ICC in Genf, wonach Mubadala rund 700 Mio. Euro zustehen, wird vom Insolvenzverwalter der Signa Holding, Christof Stapf, nicht angefochten. Gemeinsam mit einer Anwaltskanzlei prüfte er den Schiedsspruch – und verwies auf das hohe Kostenrisiko sowie die schiedsfreundliche Spruchpraxis des Schweizer Bundesgerichts.

Nach Ansicht des Insolvenzverwalters ist die Vollstreckung der Entscheidung des Schiedsgerichts in Österreich dennoch fraglich. Stapf führt in seinem aktuellen Bericht zur Signa Holding, welcher der APA vorliegt, einerseits die abweichende Rechtsmeinung eines der Mitglieder des Schiedsgerichts („dissenting opinions“) andererseits die „fehlende bzw. fehlerhafte Auseinandersetzung des Schiedsgerichts mit grundlegenden Bestimmungen des österr. Insolvenzrechts“ als Begründung an. Allerdings stehe man mit den österreichischen Vertretern der Gläubiger in Verbindung, um weiteren Prozessaufwand zu vermeiden.