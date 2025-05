Nach „News“-Recherchen: Signa Prime löst Vertrag mit Kurz-Geschäftspartner auf

Die Causa „Calvus Brevis“ ist aus mehreren Gründen brisant: Lukas Glatz war bis zum 1. Februar 2024 noch als gut bezahlter Ex-Büroleiter für die Signa Holding tätig. Ab März hatte er dann einen gut dotierten Anstellungsvertrag bei der ebenfalls angeschlagenen Signa Development Selection AG, der bis Ende August lief. Im Anschluss war er als Berater für die Signa Prime Selection AG aktiv, in der die wichtigsten Innenstadt-Immobilien der Signa-Gruppe gebündelt waren.

Im Februar und März 2024 stimmte sich Glatz mit Sebastian Kurz über die Details der „Calvus Brevis“-Gründung ab, bei der offiziell nur Glatz als Gesellschafter aufscheint. Parallel dazu war er als Angestellter der Signa Development in geplante Verkäufe von Immobilien der Signa Prime involviert, darunter auch das Hotel Bauer in Venedig. In diesem Zusammenhang stand er in Kontakt mit dem deutschen Unternehmer Christoph Schoeller, der am Hotel Bauer interessiert war und später über eines seiner Unternehmen den Zuschlag für den Walther Park in Bozen erhielt. Man war rasch per Du – und kurz darauf auch geschäftlich über „Calvus Brevis“ miteinander verbunden.

Im Oktober 2024, nur wenige Wochen nach dem offiziellen Beginn von Glatz’ Beratertätigkeit für die Signa Prime, gründete „Calvus Brevis“ eine Tochtergesellschaft, an der sich die Münchner Firma von Christoph Schoeller mit einem Drittel beteiligte. Laut Sebastian Kurz investiert „Calvus Brevis“ vorrangig in Studenten- und Wohnimmobilien; Verbindungen zu Signa-Immobilien oder René Benko bestünden demnach nicht.