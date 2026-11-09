Senat-Salon in Wien: Marterbauer verteidigt Sparkurs, Wirtschaft fordert Reformen

Zwischen Budgetsanierung und Standortoffensive

Wie lässt sich Österreichs Staatshaushalt sanieren, ohne die wirtschaftliche Erholung zu gefährden? Diese Frage stand im Mittelpunkt des Senat-Salons unter dem Titel „Zwischen Sparkurs und Standortoffensive“, zu dem der Senat der Wirtschaft gemeinsam mit der TPA Group am 5. November 2026 in den Wiener Icon Tower eingeladen hatte.

Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) verteidigte den Konsolidierungskurs der Bundesregierung. Die Budgetsanierung liege im Plan und sei darauf ausgerichtet, die Konjunktur möglichst wenig zu belasten. Gleichzeitig kündigte er weitere Anpassungen über das Jahr 2028 hinaus an. Statt grundlegender Einschnitte setzt Marterbauer auf schrittweise Reformen und Investitionen in Infrastruktur, Forschung und Energiewende.

EcoAustria fordert tiefgreifende Strukturreformen

Deutlich weitergehende Maßnahmen verlangte Monika Köppl-Turyna, Direktorin des Wirtschaftsforschungsinstituts EcoAustria. Sie bezifferte das mögliche Effizienzpotenzial im öffentlichen Sektor auf rund 35 Milliarden Euro. Allein eine Anhebung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters um zwei Jahre könnte ihrer Einschätzung zufolge rund acht Milliarden Euro einsparen.

Reformbedarf sieht die Ökonomin insbesondere im Gesundheitswesen, in der Pflege, im Bildungssystem und in der öffentlichen Verwaltung. Notwendig seien langfristige Veränderungen, die über zehn bis fünfzehn Jahre Wirkung entfalten.