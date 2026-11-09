Senat-Salon in Wien: Marterbauer verteidigt Sparkurs, Wirtschaft fordert Reformen

Beim Senat-Salon am 5. November 2026 im Wiener Icon Tower diskutierten Finanzminister Markus Marterbauer, Ökonomin Monika Köppl-Turyna und Vertreter der Wirtschaft über die Budgetsanierung, notwendige Strukturreformen und die Wettbewerbsfähigkeit Österreichs.
Zwischen Budgetsanierung und Standortoffensive
Wie lässt sich Österreichs Staatshaushalt sanieren, ohne die wirtschaftliche Erholung zu gefährden? Diese Frage stand im Mittelpunkt des Senat-Salons unter dem Titel „Zwischen Sparkurs und Standortoffensive“, zu dem der Senat der Wirtschaft gemeinsam mit der TPA Group am 5. November 2026 in den Wiener Icon Tower eingeladen hatte.
Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) verteidigte den Konsolidierungskurs der Bundesregierung. Die Budgetsanierung liege im Plan und sei darauf ausgerichtet, die Konjunktur möglichst wenig zu belasten. Gleichzeitig kündigte er weitere Anpassungen über das Jahr 2028 hinaus an. Statt grundlegender Einschnitte setzt Marterbauer auf schrittweise Reformen und Investitionen in Infrastruktur, Forschung und Energiewende.
EcoAustria fordert tiefgreifende Strukturreformen
Deutlich weitergehende Maßnahmen verlangte Monika Köppl-Turyna, Direktorin des Wirtschaftsforschungsinstituts EcoAustria. Sie bezifferte das mögliche Effizienzpotenzial im öffentlichen Sektor auf rund 35 Milliarden Euro. Allein eine Anhebung des gesetzlichen Pensionsantrittsalters um zwei Jahre könnte ihrer Einschätzung zufolge rund acht Milliarden Euro einsparen.
Reformbedarf sieht die Ökonomin insbesondere im Gesundheitswesen, in der Pflege, im Bildungssystem und in der öffentlichen Verwaltung. Notwendig seien langfristige Veränderungen, die über zehn bis fünfzehn Jahre Wirkung entfalten.
Unternehmen kritisieren Steuerlast und Bürokratie
Franz Kreuzer, Gründer und Eigentümer von K Industries, verwies auf die schwierigen Rahmenbedingungen für Investitionen. Nicht fehlendes Kapital, sondern hohe Steuern und mangelnde Planungssicherheit würden den Wirtschaftsstandort Österreich belasten. Er sprach sich für eine gemeinsame Standortstrategie von Politik und Wirtschaft bis 2035 aus.
Hans Harrer, Vorstandsvorsitzender des Senat der Wirtschaft, forderte eine Standortoffensive, die über reine Sparmaßnahmen hinausgeht. Dazu zählen aus seiner Sicht eine Stärkung des Kapitalmarkts und ein sogenannter Bürokratie-TÜV, der bestehende und neue Vorschriften auf ihre Notwendigkeit und Praxistauglichkeit überprüfen soll.
Auch Senat-Präsidentin Benita Ferrero-Waldner plädierte für schnellere politische Entscheidungen und größere unternehmerische Freiräume. TPA-Partnerin Veronika Seitweger betonte die Bedeutung von Rechtssicherheit, Entbürokratisierung und einer niedrigeren Steuerquote.
Moderiert wurde die Diskussion von Wolfgang Unterhuber, Chefredakteur der Wirtschaftsnachrichten. Der Abend verdeutlichte die unterschiedlichen Vorstellungen über den wirtschaftspolitischen Reformkurs Österreichs. Während die Bundesregierung auf eine schrittweise Konsolidierung setzt, drängen Ökonomen und Unternehmensvertreter auf umfassendere Strukturreformen und bessere Standortbedingungen.