Warum das Büro wieder zum strategischen Wettbewerbsvorteil wird

Nur noch neun Prozent der Beschäftigten in Österreich fühlen sich ihrem Unternehmen laut Gallup Institut emotional stark verbunden. Damit liegt Österreich laut einer Analyse der Agenda Austria im internationalen Vergleich am Ende des Rankings. Während in den USA noch rund jeder dritte Arbeitnehmer eine enge Bindung zum eigenen Job angibt, wächst hierzulande die Distanz zwischen Unternehmen und Belegschaft.

Welche Folgen das für Innovationskraft, Unternehmenskultur und wirtschaftliche Leistungsfähigkeit hat, stand im Mittelpunkt einer Veranstaltung im Salzburger bluebird.space. Der Coworking Space wurde erst kürzlich als schönster Coworking Space ausgezeichnet. Veranstaltet wurde der Abend vom Senat der Wirtschaft, Sedus und NEWS.