Senat-Lounge: Risiken neu denken für 2026

Unternehmen agieren zunehmend in einem Umfeld, das nicht mehr von planbarer Stabilität geprägt ist. Dauerhafte Unsicherheit wird zum strukturellen Normalzustand wirtschaftlicher Entscheidungen. Klassische Risikokategorien stoßen dabei immer häufiger an ihre Grenzen.

Am 25. Juni widmete sich die Senat-Lounge des Senat der Wirtschaft gemeinsam mit Senat-Partner Aon Austria unter dem Titel „Risiken neu denken: Was Top-Entscheider 2026 wissen müssen“ den zentralen Fragen eines sich wandelnden Risikomanagements. Im Fokus standen Cyberrisiken, geopolitische Entwicklungen und die zunehmende Komplexität regulatorischer Rahmenbedingungen.

Grundlage der Diskussion bildeten die aktuellen Ergebnisse des Aon Global Risk Management Survey 2025. Die weltweit durchgeführte Befragung von rund 3.000 Entscheidungsträgern aus 63 Ländern zeigt: Technologische, geopolitische, wirtschaftliche und personelle Risiken sind heute enger miteinander verflochten als je zuvor.

Cyberrisiken bleiben größte Herausforderung

Wie bereits in den vergangenen Jahren stehen Cyberrisiken weltweit und auch in Österreich an erster Stelle der größten Unternehmensrisiken. Dahinter folgen Betriebsunterbrechungen, Rohstoffpreis- und Materialknappheit, zunehmender Wettbewerb, Lieferkettenstörungen sowie regulatorische Veränderungen.

Für österreichische Unternehmen sind laut den Ergebnissen besonders Materialknappheit, Projekt- und Umsetzungsrisiken sowie konjunkturelle Unsicherheiten relevant. Damit zeigt sich, dass operative Risiken zunehmend mit strategischen Fragestellungen verschmelzen.

Risiko wird zur neuen Rahmenbedingung

Bereits in seiner Begrüßung beschrieb Mahdi Allagha, Mitglied der Geschäftsleitung des Senat der Wirtschaft, den grundlegenden Perspektivwechsel:

„Risiken sind heute kein Ausnahmezustand mehr, sondern der Rahmen, in dem wirtschaftliche Entscheidungen getroffen werden. Unternehmen können sich nicht mehr darauf verlassen, dass Stabilität die Ausgangsbasis ihrer Planung ist. Entscheidend ist deshalb nicht die Prognose einzelner Entwicklungen, sondern die Fähigkeit, unter permanent unsicheren Bedingungen handlungsfähig zu bleiben.“

Damit verschiebt sich der Fokus von der Vorhersagbarkeit einzelner Ereignisse hin zur Fähigkeit, unter Unsicherheit konsequent und strategisch zu handeln.

Risikolandschaft wird komplexer

Senator Mag. Harald Luchs, Geschäftsführer von Aon Austria, verwies auf die zunehmende Überlagerung verschiedener Risikofaktoren:

„Cyberrisiken stehen weiterhin an erster Stelle, doch in Österreich sehen wir gleichzeitig eine deutliche Häufung von Projektrisiken und Schwierigkeiten bei der Umsetzung größerer Vorhaben. Auffällig ist dabei weniger das einzelne Risiko als vielmehr die Tatsache, dass unterschiedliche Belastungsfaktoren gleichzeitig auftreten und sich gegenseitig verstärken.“

Zugleich würden sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen heute in einer Geschwindigkeit verändern, die Unternehmen und Institutionen gleichermaßen vor Herausforderungen stellt. Dadurch verlieren klassische Risikokategorien zunehmend an Trennschärfe. Risiko wird stärker als permanenter Betriebszustand wahrgenommen.

Geopolitik als strategischer Erfolgsfaktor

Einen zentralen inhaltlichen Impuls setzte Dr. Benita Ferrero-Waldner, Präsidentin des Senat der Wirtschaft und ehemalige europäische Kommissarin, mit ihrer Keynote „Wie geopolitischer Weitblick unternehmerische Souveränität fördert“.

Sie machte deutlich, dass geopolitische Entwicklungen heute direkt auf Märkte, Lieferketten und Investitionsentscheidungen einwirken. Damit werden sie zu einem festen Bestandteil unternehmerischer Realität.

„Das bedeutet, dass geopolitische Zusammenhänge systematisch in strategische Entscheidungsprozesse einbezogen werden müssen, da sie unmittelbare Auswirkungen auf unternehmerische Handlungsspielräume haben.“

Unternehmerische Souveränität definiert sich damit weniger über Stabilität als über die Fähigkeit, Veränderungen frühzeitig einzuordnen, strategisch darauf zu reagieren und auch unter Unsicherheit handlungsfähig zu bleiben.

Risikomanagement als Führungsaufgabe

In der anschließenden Podiumsdiskussion, moderiert von Senator Mag. Helmut Schoba, Herausgeber von News, diskutierten Benita Ferrero-Waldner, Harald Luchs und Senator Martin Kreuzer, Chef der K-Industries Gruppe, über die praktischen Konsequenzen für Unternehmen.

Kreuzer brachte die neue Realität unternehmerischer Entscheidungen auf den Punkt:

„Die zentrale Herausforderung für Unternehmen besteht nicht mehr darin, Risiken vollständig zu vermeiden. Entscheidend ist vielmehr, unter Bedingungen unvollständiger Informationen dennoch strukturiert und nachvollziehbar Entscheidungen treffen zu können. Unternehmen müssen lernen, auch unter Unsicherheit ihre Handlungsfähigkeit zu sichern.“

Neben Wettbewerbsfähigkeit und Widerstandsfähigkeit rückt auch der Faktor Mensch stärker in den Fokus. Mitarbeiter und Fachkräfte werden zur zentralen Ressource, wenn es darum geht, langfristige Zukunftsfähigkeit zu sichern. Wer Risikomanagement ernst nimmt, muss daher nicht nur kurzfristig reagieren, sondern in Generationen denken.

Risikomanagement wird damit von einer operativen Funktion zu einer zentralen Führungsaufgabe und zu einem integralen Bestandteil strategischer Unternehmenssteuerung.

Resilienz entsteht im Zusammenspiel

Den Schlusspunkt setzte Hans Harrer, Vorstandsvorsitzender des Senat der Wirtschaft. Er verwies auf die Bedeutung starker Netzwerke und funktionierender Kooperationen zwischen Wirtschaft, Politik und Institutionen.

„Resilienz lässt sich nicht allein auf Ebene einzelner Unternehmen herstellen. Sie entsteht dort, wo Austausch funktioniert, Verantwortung geteilt wird und Entscheidungen aufeinander abgestimmt werden. Ohne diese Koordination bleibt Resilienz ein Anspruch ohne praktische Wirkung.“

Unsicherheit als Dauerzustand

Die Senat-Lounge machte deutlich, dass sich die Wahrnehmung wirtschaftlicher Realität grundlegend verändert hat. Nicht einzelne Risiken prägen das Umfeld, sondern ihre Gleichzeitigkeit, ihre Wechselwirkungen und ihre dauerhafte Präsenz.

Für Unternehmen in Österreich bedeutet das eine Abkehr von Planungsmodellen, die auf stabile Rahmenbedingungen ausgerichtet sind. Stattdessen rückt Anpassungsfähigkeit in den Mittelpunkt erfolgreicher Unternehmensführung. Sie wird nicht als Reaktion auf Ausnahmefälle verstanden, sondern als dauerhafte strategische Kompetenz.

Die entscheidende Frage lautet daher nicht mehr, welche Krise als Nächstes kommt. Entscheidend ist, wie schnell Organisationen unter wechselnden Bedingungen handlungsfähig bleiben, fundierte Entscheidungen treffen und zugleich ihre strategische Orientierung bewahren können.