Schule: Wenn Lehrer den bösen Blick üben

Grundlage des Kurses ist „Teach like a Champion“ von Doug Lemov, ein in gewissen Kreisen fast kultisch verehrtes Buch (siehe Seite 31), das 63 Techniken beschreibt, die Lehrerinnen und Lehrern dabei helfen sollen, effizienteren Unterricht gestaltet. „Teach for Austria“ arbeitet schon seit Jahren mit diesen Methoden, und schafft es so, Quereinsteiger ohne pädagogischen Background innerhalb weniger Wochen so weit zu bringen, dass sie in einer Klasse selbstbewusst bestehen können. Jetzt sollen diese Strategien auch in den Regelbetrieb Einzug halten, wünscht sich die KPH, allen voran Roland Bernhard, Professor für Schulentwicklung, Leadership und Führungskultur an der Pädagogischen Hochschule.

Im Zentrum dieser Bemühungen steht die Fortbildungsreihe „Unterrichten wie ein Champion“. Dazu kommt ein kostenloser Onlinekurs und die „School Quality Academy“ auf YouTube. Lehrerinnen und Lehrer, die besonders interessiert sind, können erweiterte Schulungen besuchen, um ihr Wissen an anschließend an Kollegen weiterzugeben. Grundlage der Fortbildungsformate bildet das Forschungsprojekt „School Quality and Teacher Education“ an der KPH Wien/ Niederösterreich.