„Früher sind alle Kinder, die in der Nähe gewohnt haben, in diese Schule gegangen. Das hat sich geändert. Eltern – vor allem ambitionierte Eltern, denen das Wohl und die Bildung ihrer Kinder wichtig ist – gehen heutzutage ,Schule shoppen‘, so wie sie Kleider oder ein Auto shoppen. Sie schauen sich sehr genau an, was eine Schule zu bieten hat.“ Durch ein klares und anspruchsvolles Profil hat die Modulare Mittelstufe Aspern geschafft, was vielen Mittelschulen im städtischen Raum – bisher – nicht gelungen ist: „Wir sprechen auch bildungsnähere Schichten an.“ Damit ergibt sich eine vielfältigere soziale Durchmischung, die wichtig ist, damit die Bildungschancen für alle Kinder besser werden.

Um das Profil ihrer Schule zu schärfen, hat Pfingstner die Grenzen der Schulautonomie voll ausgeschöpft und das namengebende Modulsystem entwickelt: Nach einer Orientierungsphase in der 3. Klasse haben die Kinder in der 4. Klasse die Möglichkeit, sich je nach Begabung in ein Fachgebiet zu vertiefen, die Pflichtfächer werden dafür stark reduziert. Zur Auswahl stehen die Bereiche „Gesundheit und Soziales“, „Wirtschaft“, „Technik“ und „Tourismus“.

Doris Pfingstner erklärt das Konzept: „Im Wirtschaftsmodul wird zum Beispiel eine Juniorfirma gegründet, wo mit echten Produkten, mit echtem Geld und mit echten Anteilsscheinen gearbeitet wird. Gleichzeitig bieten alle diese Module auch eine Anknüpfung an eine BHS, eine berufsbildende höhere Schule, die sie anschließend besuchen können. Oder die Jugendlichen wählen den Weg über eine Lehre, auch das ist möglich.“