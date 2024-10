Der Hintergrund all dessen, erklärt Direktorin Petra Feldhofer-Mahmoudian: Die Kinder sollen sich kompetent und handlungsfähig fühlen. „Auf die Kinder kommt extrem viel zu. Vom Klimawandel bis zu Krieg, all das schwappt jetzt schon in die Klassenzimmer herein. Wir haben also die Aufgabe, ihnen zu zeigen, wie man proaktiv mit Herausforderungen umgehen kann. Es geht dabei um meine Vorbildwirkung als Pädagogin. Wenn schon ich bei jeder Herausforderung in die Knie gehe, was kommt dann bei den Kindern an?“