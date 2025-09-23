Wie die Inflation das Einkaufsverhalten der Österreicher verändert

Die anhaltende Inflation wirkt sich zunehmend auf das Einkaufsverhalten der Österreicher:innen aus. Eine aktuelle repräsentative Studie von Shopfully, Europas größtem Netzwerk für digitales Einzelhandelsmarketing, in Zusammenarbeit mit marketagent zeigt, wie Konsument:innen auf steigende Preise reagieren.

Laut den Ergebnissen geben 67 Prozent der Befragten an, dass die Teuerung ihr Haushaltsbudget stark oder eher stark belastet. Für 28 Prozent ist die Belastung mittelmäßig, lediglich 5 Prozent sehen kaum Auswirkungen.