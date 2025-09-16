Trumer: Kleine Brauerei, große Antworten

Die Trumer Privatbrauerei schmiegt sich neben der Pfarrkirche unaufdringlich ins pittoreske Ortsbild von Obertrum. Unkundige könnten den Eingang fast übersehen. Im Hofladen im Innenhof gustieren Besucher zwischen Bier-Spezialitäten und formschönen Gläsern, während Einheimische ihre Packerl aufgeben. Die örtliche Post hat im Braue­rei­shop ihren Platz, seit sie vor Jahren von der Schließung bedroht war. Abends wird der Innenhof im Sommer beim wöchentlichen Freiluftkino zum geselligen Treffpunkt.

Der Neubau für eine Verladestraße und Lagerflächen stört das Auge nicht. Moderne Holzarchitektur und ein Hopfengarten inmitten heimischer Wiesenblumen machen’s möglich. Dank einer neuen Fass-Abfülllinie konnte zudem der Einschichtbetrieb für die Mitarbeitenden beibehalten werden, obwohl die Braukapazität gesteigert wurde. Die Finanzierung erfolgte durch „Braufunding“, ein Crowdfunding mit Rendite in Geld oder Warengutscheinen für Bier. Wer hier Bier braut, versteht sich als Teil eines gesellschaftlichen Mosaiks.