Roger Federer: Spiel, Satz, Milliardär

Als Magic Johnson 2023 vom Magazin Forbes zum Milliardär gekürt wurde, als vierter Sportler überhaupt, sprach die Basketball-Ikone darüber, wie gut es sich anfühle, dass er jetzt diesem erlesenen Kreis angehöre. Johnson sagte auch noch, dass es ihn inspiriert habe, was Michael Jordan geschafft habe: als erster Sportler überhaupt Milliardär zu werden.

Von Roger Federer sind keine solchen Sätze überliefert. Dabei hat Forbes auch den 44-Jährigen kürzlich zum Sport-Milliardär ausgerufen. Die weite Welt hat den ehemaligen Tennisstar zum Milliardär gemacht, aber sprechen tut er darüber wie ein Schweizer. Nämlich gar nicht. Überhaupt redet er seit seinem Rücktritt nur noch selten. Tony Godsick, sein Manager, reagiert auf eine Interviewanfrage nicht einmal mit einer Absage.

Milliardär als Sportler, das haben bisher nur wenige Menschen geschafft. Sie tragen Namen wie Tiger Woods und LeBron James oder eben Michael Jordan und Michael Johnson. Und jetzt also auch Roger Federer, geschätztes Vermögen laut Forbes: 1,1 Milliarden Dollar. Der Schweizer ist laut dem Magazin erst der siebente Sportler überhaupt, der die Marke geknackt hat.