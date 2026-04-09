Signa-Pleite beschäftigt italienisches Parlament

Die Insolvenz der Signa-Gruppe rund um den Tiroler Firmengründer René Benko beschäftigt auch das italienische Parlament. In einer parlamentarischen Anfrage verlangt die italienische Abgeordnete und vormalige Trienter Landtagsabgeordnete Alessia Ambrosi von der Regierung um Ministerpräsidentin Giorgia Meloni Auskunft zur Rolle der europäischen und staatlichen Bankenaufsicht.

Ambrosi bezieht sich auf den Konkurs der Gruppe Signa, der über den Bozner Wirtschaftsberater Heinz Hager auch Italien berührt habe. Die Signa-Gruppe habe laut derzeitigen Erkenntnissen Schulden in Höhe von 15 Mrd. Euro angehäuft. Die Abgeordnete der Regierungspartei Fratelli d'Italia fordert von der Regierung Meloni Auskunft darüber, ob Banken und Unternehmen auch in Trentino Südtirol dadurch Schaden genommen hätten. Sie möchte wissen, was Italien auf europäischer Ebene zu tun gedenkt, um die Bankenaufsicht zu stärken.