Benko, Kurz und der Staatsfonds: Kein Märchen aus 1001 Nacht

Wie eng Sebastian Kurz und René Benko schon in dieser Phase miteinander verwoben waren, zeigt eine Nachricht Benkos an einen Top-Mubadala-Manager. Darin heißt es sinngemäß: Er habe in der vergangenen Woche mit Bundeskanzler Sebastian Kurz gesprochen.

Dieser habe ihm berichtet, er habe vor wenigen Tagen mit Scheich Mohammed bin Zayed Al Nahyan telefoniert – zur Vorbereitung des Staatsbesuchs in Österreich. Dabei sei auch das Joint Venture mit Signa zur Sprache gekommen. Beide Seiten würden diese Zusammenarbeit als Chance sehen, die strategische Partnerschaft zwischen Abu Dhabi und Österreich zu vertiefen. Zudem solle er die besten Grüße des Bundeskanzlers übermitteln.

Offenbar eine Botschaft mit Signalwirkung. Schon wenig später intensivierten sich die Gespräche zwischen Mubadala und der Signa-Gruppe weiter.