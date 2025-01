Signa-Pleite: Gusenbauer und Co. sollen eine Milliarde zahlen

Gusenbauer stand bis vor knapp einem Jahr an der Spitze der Aufsichtsgremien der wichtigsten Benko-Unternehmen. Über viele Jahre hinweg und bis zum Kollaps leitete er die Kontrollgremien der Signa Prime Selection sowie der Signa Development Selection AG. Diese beiden zentralen Gesellschaften des gezielt verschachtelten Signa-Konzerns sind seit Ende 2023 zahlungsunfähig, die Schulden belaufen sich auf einen zweistelligen Milliardenbetrag.

Der frühere SPÖ-Vorsitzende Gusenbauer war 2009, nur wenige Wochen nach seinem Rücktritt als Kanzler, ohne Karenzzeit in das Unternehmen des Finanzjongleurs gewechselt – ein Wechsel, der ihm finanziell zugutekam. Für eine Arbeitsleistung von einer Woche pro Monat erhielt der heute 64-jährige Altkanzler bereits damals ein Jahresgehalt in Höhe eines Kanzlersalärs von etwa 280.000 Euro, zuzüglich möglicher Bonuszahlungen. Zudem stellte Gusenbauer der inzwischen ebenfalls insolventen Signa Holding allein zwischen 2020 und 2023 Honorare von über zwölf Millionen Euro in Rechnung – angeblich für Leistungen im Zusammenhang mit den Schutzschirmverfahren rund um die deutsche Handelskette Galeria Karstadt Kaufhof. Was genau er hierfür erbrachte, ist bis heute nicht klar.

Aufsichtsräte haften solidarisch für ihr Handeln. Das bedeutet, dass neben Alfred Gusenbauer auch weitere prominente Mitglieder des Kontrollgremiums in die Ziehung genommen werden. Dazu gehört unter anderem der französische Benko-Investor Robert Peugeot, der ab 2019 eine Aufsichtsratsfunktion in der Signa Prime innehatte. Das Vermögen der Familie Peugeot wird auf mehrere Milliarden Euro geschätzt.