Benko-Prozess: René Benko und WKStA bekämpfen Urteil

Mit der Nichtigkeitsbeschwerde werden mögliche Fehler in einem Verfahren oder im Urteil bekämpft, mit der Berufung die Strafhöhe. Die Nichtigkeitsbeschwerde zielt darauf ab, dass das Urteil ganz oder teilweise aufgehoben wird. Mit der Berufung kann bei dem Urteil eines Schöffensenats nur das Strafausmaß bekämpft werden, nicht aber die Schuldfrage, also das Urteil darüber, ob der Angeklagte die Tat begangen hat oder nicht. Über die Nichtigkeitsbeschwerde entscheidet der Oberste Gerichtshof (OGH), für die Berufung ist prinzipiell das Oberlandesgericht (OLG), in diesem Fall also jenes in Innsbruck, zuständig. Gibt der OGH aber der Beschwerde statt und wird damit der betreffende Teil des Urteils aufgehoben, ist auch die Berufung hinfällig. Verwirft der OGH die Nichtigkeitsbeschwerde in einer öffentlichen Verhandlung, kann er auch über die Berufung entscheiden.

Der 48-jährige Tiroler Benko war wegen betrügerischer Krida in einem Teilaspekt schuldig gesprochen – konkret drehte es sich dabei um zwei von elf anklagegegenständlichen Uhren sowie vier Paar Manschettenknöpfe und einen Schaden von rund 100.000 Euro. In den anderen Punkten gab es hingegen einen Freispruch. "In drei Viertel" des Anklagegegenständlichen sei sein Mandant freigesprochen worden, sagte Wess, der unmittelbar nach der Verhandlung von einem "unbefriedigenden Urteil" gesprochen hatte. Benko und seiner Ehefrau Nathalie war vorgeworfen worden, im Zuge des Insolvenzverfahrens als Einzelunternehmer in einem Tresor im Haus von Verwandten Bargeld, Uhren und Schmuck im Wert von 370.000 Euro versteckt und damit Gläubigern vorenthalten zu haben.