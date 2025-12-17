Benkos vor Gericht: War die Richterin befangen?

Das internationale Medieninteresse am einstigen Prominentenpaar war entsprechend hoch. Kurz vor 17.30 Uhr verlas die Richterin Heide Maria Paul das Urteil des Schöffengerichts: Letztlich habe das Gericht dem vormaligen Immo-Jongleur nur zwei Uhren und vier Manschettenknöpfe ohne Zweifel zuordnen können; weitere Uhren sowie 120.000 Euro Bargeld allerdings nicht.

Das bedeutete für die Angeklagten: 15 Monate bedingt plus 4.320 Euro unbedingter Geldstrafe für Rene Benko; Freispruch für seine Frau Nathalie. Die Urteile sind nicht rechtskräftig und es gilt die Unschuldsvermutung für René Benko. Sowohl Benkos Verteidiger als auch die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) haben Einsprüche eingelegt.