News Logo
ABO

Podcast: Der Prozess gegen René Benko

Subressort
Wirtschaft
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Artikelbild

Kathrin Gulnerits und Sebastian Reinhart

©Bild: Matt Observe
  1. home
  2. Aktuell
  3. Wirtschaft

René Benko steht erstmals vor Gericht – wegen betrügerischer Krida. Es geht um 660.000 Euro, prominente Zeugen und den Auftakt zur größten Pleite Österreichs: News-Aufdecker Sebastian Reinhart im Gespräch mit Chefredakteurin Kathrin Gulnerits.

von

Woher kommt René Benko? Wer steckt hinter seinem undurchsichtigen Firmengeflecht? Und was treibt diesen politisch bestens vernetzten Immobilieninvestor an? Fragen, mit denen wir vor genau zwei Jahren unsere große Serie über Benko starteten. Acht Folgen waren geplant. Es wurde eine endlose Geschichte.

In dieser Woche, genau zwei Jahre nach unserer Cover-Story vom Oktober 2023 „René Benko: Zwischen Sein und Schein“, steht Benko in Innsbruck vor Gericht. Der Vorwurf: betrügerische Krida. „Die Dynamik war um einiges schneller als geglaubt“, erinnert sich News-Redakteur Sebastian Reinhart mit Blick auf diese erste Coverstory. Er und Krone-Redakteur Rainer Fleckl haben mit ihren Recherchen maßgeblich zur Aufarbeitung beigetragen. Das erste Verfahren ist wohl nur der Anfang – weitere werden folgen. Noch gilt die Unschuldsvermutung.

„Die jahrelangen Recherchen kommen jetzt an eine Ende. Vieles von dem, was wir herausgefunden haben, ist in Ermittlungsakten eingeflossen – teilweise sogar in Anklageschriften“, sagt Reinhart im Podcast, den ich mit ihm wenige Tage vor Prozessbeginn aufgenommen habe. „Jetzt ist es Sache der Justiz, zu urteilen.“

Jetzt den Podcast hören:

Causa René Benko

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Peschorn will umfassende Aufklärung
Wirtschaft
Signa-Pleite: Wo ist Benkos Vermögen?
Buchtipp: „Inside Signa“ – Die Mechanismen hinter René Benkos Imperium
Wirtschaft
Buchtipp: „Inside Signa“ – Die Mechanismen hinter René Benkos Imperium
Signa-Töchter wollen 80 Millionen von Benko Privatstiftung
Wirtschaft
Signa-Töchter wollen 80 Millionen von Benko Privatstiftung
Immobilien, Politik, Einfluss: Der Schattenherrscher René Benko
Wirtschaft
Immobilien, Politik, Einfluss: Der Schattenherrscher René Benko
René Benko: Klage gegen Bank Julius Bär bringt neue Details ans Licht
Wirtschaft
René Benko: Klage gegen Bank Julius Bär bringt neue Details ans Licht
Neue geheime Benko-Firma in Liechtenstein aufgetaucht
Wirtschaft
Neue geheime Benko-Firma in Liechtenstein aufgetaucht
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER