Podcast: Der Prozess gegen René Benko

Woher kommt René Benko? Wer steckt hinter seinem undurchsichtigen Firmengeflecht? Und was treibt diesen politisch bestens vernetzten Immobilieninvestor an? Fragen, mit denen wir vor genau zwei Jahren unsere große Serie über Benko starteten. Acht Folgen waren geplant. Es wurde eine endlose Geschichte.

In dieser Woche, genau zwei Jahre nach unserer Cover-Story vom Oktober 2023 „René Benko: Zwischen Sein und Schein“, steht Benko in Innsbruck vor Gericht. Der Vorwurf: betrügerische Krida. „Die Dynamik war um einiges schneller als geglaubt“, erinnert sich News-Redakteur Sebastian Reinhart mit Blick auf diese erste Coverstory. Er und Krone-Redakteur Rainer Fleckl haben mit ihren Recherchen maßgeblich zur Aufarbeitung beigetragen. Das erste Verfahren ist wohl nur der Anfang – weitere werden folgen. Noch gilt die Unschuldsvermutung.

„Die jahrelangen Recherchen kommen jetzt an eine Ende. Vieles von dem, was wir herausgefunden haben, ist in Ermittlungsakten eingeflossen – teilweise sogar in Anklageschriften“, sagt Reinhart im Podcast, den ich mit ihm wenige Tage vor Prozessbeginn aufgenommen habe. „Jetzt ist es Sache der Justiz, zu urteilen.“