Swing Kitchen insolvent: Finanzierung geplatzt – alle sieben Standorte in Österreich betroffen

Die „Swing Kitchen“-Gründer:innen Charly Schillinger und Irene Schillinger©Swing Kitchen
Die auf vegane Gastronomie spezialisierte „Swing Kitchen“-Gruppe ist insolvent. Eine kurzfristig abgesagte Finanzierung machte die geplante Sanierung unmöglich. Rund 130 Beschäftigte sowie alle sieben österreichischen Standorte sind betroffen.
Die „Swing Kitchen“-Unternehmensgruppe hat Insolvenz angemeldet. Ausschlaggebend war die kurzfristige Absage jener Gesellschafter, die für die geplante und für die Sanierung notwendige Finanzierung verantwortlich gewesen wären. Diese Mittel hätten eine wirtschaftliche Stabilisierung sämtlicher Projektgesellschaften ermöglichen sollen.
Erst vor kurzem hatten die Gläubiger den Sanierungsplänen der Schillinger Vegan Holding GmbH sowie der Swing Kitchen 019 Wien Mitte GmbH zugestimmt. Gemeinsam mit umfassenden Restrukturierungsmaßnahmen der vergangenen Monate sah die Geschäftsführung darin die Basis für eine geordnete Sanierung.
Franchisenehmer nicht betroffen
Bis zuletzt hatte das Management nach eigenen Angaben gemeinsam mit finanzierungsbereiten Eigentümervertretern versucht, eine Lösung mit Investoren aus der Gastronomiebranche zu erzielen. Da die erforderlichen Mittel jedoch nicht rechtzeitig bereitgestellt wurden, blieb laut Unternehmen nur die Einbringung von Insolvenzanträgen für die gesamte Gruppe. Insgesamt betrifft dies alle sieben „Swing Kitchen“-Filialen in Österreich und rund 130 Mitarbeiter.
Nicht betroffen sind die Standorte der Franchisenehmer. Diese betreiben zwei Lokale in Wien (Schwedenplatz, Josefstädterstraße) sowie ein weiteres in Bern. Sie bleiben vorerst geöffnet.
Insolvenzverwalter entscheiden über Zukunft einzelner Standorte
Jakob Wöran von ABEL Rechtsanwälte, anwaltlicher Vertreter der Unternehmensgruppe, erklärt, dass nun die Insolvenzverwalter über die Zukunft einzelner Standorte entscheiden: „Es bleibt den jeweiligen Insolvenzverwaltern vorbehalten, ob einzelne ‚Swing Kitchen‘-Filialen noch fortbetrieben oder geschlossen werden. Inwiefern einzelne Standorte zum Verkauf stehen, werden auch die Insolvenzverwalter kurzfristig prüfen. ‚Swing Kitchen‘ selbst strebt aktuell keine Sanierung mehr an, wird sich aber um die Unterstützung zur bestmöglichen Abwicklung bemühen.“