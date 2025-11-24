Swing Kitchen insolvent: Finanzierung geplatzt – alle sieben Standorte in Österreich betroffen

Die „Swing Kitchen“-Unternehmensgruppe hat Insolvenz angemeldet. Ausschlaggebend war die kurzfristige Absage jener Gesellschafter, die für die geplante und für die Sanierung notwendige Finanzierung verantwortlich gewesen wären. Diese Mittel hätten eine wirtschaftliche Stabilisierung sämtlicher Projektgesellschaften ermöglichen sollen.

Erst vor kurzem hatten die Gläubiger den Sanierungsplänen der Schillinger Vegan Holding GmbH sowie der Swing Kitchen 019 Wien Mitte GmbH zugestimmt. Gemeinsam mit umfassenden Restrukturierungsmaßnahmen der vergangenen Monate sah die Geschäftsführung darin die Basis für eine geordnete Sanierung.