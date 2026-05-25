ABO

Österreichs Wirtschaft seit 2000 weniger ressourcenintensiv

Subressort
Wirtschaft
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Mehr Wachstum pro eingesetzter Tonne Material
©APA, GEORG HOCHMUTH, Themenbild
  1. home
  2. Aktuell
  3. Wirtschaft
Österreichs Wirtschaft ist seit der Jahrtausendwende weniger ressourcenintensiv geworden. Pro Tonne Materialeinsatz hat sich die Wertschöpfung zwischen 2000 und 2024 um 46,5 Prozent erhöht, geht es aus der am Montag veröffentlichten Umweltgesamtrechnungen der Statistik Austria hervor. Der Inlandsmaterialverbrauch lag demnach 2024 bei 143,1 Millionen Tonnen - dazu gehören Bergbauprodukte, fossile Energieträger aber auch land- und forstwirtschaftliche Produkte.

von

Exportierte Waren werden für die Berechnung abgezogen, importierte Produkte werden einberechnet. Im Jahr 2000 habe der Inlandsmaterialverbrauch noch 158,6 Mio. Tonnen ausgemacht - im Vergleich gab es demnach einen Rückgang um 6,8 Prozent. Pro Kopf gerechnet betrug der Rückgang sogar 18,6 Prozent. Als Gründe dafür könnten sowohl technologische Verbesserungen also auch ein struktureller Wandel (z.B. größerer Anteil an Dienstleistungssektors; Anm.) angeführt werden. 2023 betrug die Zirkularitätsrate dann 12,9 Prozent. Diese gibt den Anteil von recyceltem am gesamten verarbeiteten Material wieder.

Der Material-Fußabdruck liege laut vorläufiger Berechnung bei 179,2 Mio. Tonnen, also etwas höher. Für dessen Berechnung werden nicht nur die importierten Waren selbst, sondern auch die zu deren Herstellung benötigten Ressourcen (z.B. Einsatz fossiler Brennstoffe) einbezogen. Zugleich werden dieser zusätzliche Materialverbrauch auch bei den Exporten wieder abgezogen.

Der direkte Materialinput betrug dann 203,7 Mio. Tonnen. Dieser umfasst die Gesamtmenge an Materialien, die "aus der natürlichen Umwelt oder aus dem Ausland stammen" - also auch den Materialverbrauch der Exportwirtschaft. Von diesem Materialinput kommen 59 Prozent aus dem Inland.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab € 21,75
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
"Geräte-Retter-Prämie" könnte Spardruck zum Opfer fallen
Wirtschaft
Weiterführung der "Geräte-Retter-Prämie" noch nicht fix
Die Rechnung bringt doch keine Chance aufs große Geld
Wirtschaft
Finanzministerium sagt geplante Beleglotterie ab
Verkehr ist einer der Hauptverursacher von Treibhausgasen
Wirtschaft
OECD: Österreich verfehlt Klimaziele
Wien ist ein Magnet für internationale Kongresse
Wirtschaft
Starkes Kongressgeschäft stützt Tourismus
RH zu Paketsteuer: Hohe Kosten/Aufwand für Private, Händler und Finanz
Wirtschaft
RH übt in Stellungnahme Kritik an geplanter Paketsteuer
Alpla baut in Hard bis zu 155 Stellen ab
Wirtschaft
Verpackungsspezialist Alpla baut bis zu 155 Stellen ab
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER