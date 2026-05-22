Finanzministerium sagt geplante Beleglotterie ab

Über die Beleglotterie sollten unter allen Personen, die ihre Rechnungen beim Finanzministerium etwa über FinanzOnline einreichen, jeden Monat 100 Gewinne zu je 2.500 Euro und bei möglichen Bonusziehungen zwei Gewinne von jeweils 250.000 Euro verlost werden. Die Lotterie sollte ein Anreiz sein, alle Barumsätze mit einer Registrierkasse zu erfassen und Kundinnen und Kunden dazu motivieren, den Kassazettel auch entgegenzunehmen.