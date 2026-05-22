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Finanzministerium sagt geplante Beleglotterie ab

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Die Rechnung bringt doch keine Chance aufs große Geld
©Lucas Bäuml, APA, dpa
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Die geplante Beleglotterie, mit der die Regierung mehr Menschen motivieren wollte, ab Oktober digitale Rechnungen zu nutzen, wird doch nicht kommen. Stattdessen will das Finanzministerium mit anderen Maßnahmen die Einführung des digitalen Belegs begleiten und gleichzeitig Steuerbetrug bekämpfen, wurde der APA aus dem Büro von Minister Markus Marterbauer (SPÖ) ein Bericht der "Kronen Zeitung" (Samstagausgabe) bestätigt.

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Über die Beleglotterie sollten unter allen Personen, die ihre Rechnungen beim Finanzministerium etwa über FinanzOnline einreichen, jeden Monat 100 Gewinne zu je 2.500 Euro und bei möglichen Bonusziehungen zwei Gewinne von jeweils 250.000 Euro verlost werden. Die Lotterie sollte ein Anreiz sein, alle Barumsätze mit einer Registrierkasse zu erfassen und Kundinnen und Kunden dazu motivieren, den Kassazettel auch entgegenzunehmen.

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