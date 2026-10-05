Oktoberfest 2026: Rekordbesuch und 6,7 Millionen Maß Bier

Das Oktoberfest 2026 hat einen neuen Besucherrekord aufgestellt. Rund 7,4 Millionen Menschen kamen während der 16 Festtage auf die Münchner Theresienwiese. Im Vorjahr waren es 6,5 Millionen. Damit war die Wiesn 2026 nach Angaben der Stadt München die bislang meistbesuchte in ihrer Geschichte.

6,7 Millionen Maß Festbier

Getrunken wurden rund 6,7 Millionen Maß Festbier. Der Konsum lag damit um 2,7 Prozent über dem Vorjahr. Besonders deutlich wuchs die Nachfrage nach alkoholfreiem Bier mit einem Plus von 10,7 Prozent. Beim Weißbier betrug der Zuwachs 12,6 Prozent, bei alkoholfreien Getränken insgesamt zehn Prozent.

Auch beim Essen meldeten die großen Festzelte ein Plus von rund zwei bis drei Prozent. Besonders das klassische Wiesn Hendl war wieder stärker gefragt. Konkrete Gesamtzahlen zu verkauften Hendl, Schweinshaxn, Würsteln oder Brezn wurden in der vorläufigen offiziellen Schlussbilanz 2026 jedoch nicht veröffentlicht.

105.000 Maßkrüge und 92 Tonnen Müll

Neben Bier und Essen produzierte die Rekord Wiesn auch andere beeindruckende Zahlen. Rund 105.000 Maßkrüge wurden von Ordnern eingesammelt, nachdem Besucher versucht hatten, sie mitzunehmen. Im Fundbüro landeten etwa 4.000 Gegenstände. Dazu kamen rund 92 Tonnen Abfall und ein Stromverbrauch von etwa 2,65 Millionen Kilowattstunden.

Auf die Oide Wiesn kamen zusätzlich rund 447.000 Besucherinnen und Besucher. Insgesamt sorgten das überwiegend sonnige Wetter und deutlich höhere Besucherzahlen unter der Woche für eine außergewöhnlich starke Wiesn Saison 2026.