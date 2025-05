Zum Start der neuen „News“-Kampagne: „Herr Kratky, wir haben da noch eine Frage …“

Ist Print tatsächlich ein Auslaufmodell, oder fehlt es einfach an neuen Denkansätzen?

Nach zwei Stunden TikTok sehnt sich jeder Mensch nach einem Stück Papier. Print ist wieder im Kommen, aber anders. Man muss sich viel mehr konzeptiv überlegen, neue Dinge anbieten, die das Netz nicht kann. Nacktes Fleisch und KI-generierte Bilder kann man getrost weiter dem Internet überlassen. Wir haben zum Beispiel den erfolgreichsten Sachbuchverlag Österreichs (Ecowin Verlag – Anm. d. Red.) mit aufgebaut, wo fast jedes Buch ein Bestseller wurde. Aber wir haben fast jedem Autor den Titel weggenommen und für jedes Coverbild gekämpft. Ein Printcover wie ein Buch ist wie ein Versprechen aufs Gelobte Land. Man muss schon neugierig machen, was einen erwartet.

Wie ist der Claim „Wir haben da noch eine Frage“ entstanden?

Wenn in der TV-Serie Peter Falk als Inspektor Columbo schon bis Filmende alle Fragen beantwortet bekommen hat und der Fall ziemlich klar schien, genau dann kam er immer noch einmal zurück und stellte noch eine allerletzte Frage – die dann den Unterschied machte zur Lösung des Falls. Genial oder?

Was transportiert dieser Claim über unser Magazin und was soll er bei den Leserinnen und Lesern von News auslösen?

Die Quintessenz von gutem Journalismus ist: Fragen zu stellen. Oder noch besser gesagt: nicht aufhören, Fragen zu stellen. Das macht News für seine Leserschaft. Zu allen möglichen, unterschiedlichen Themen. Das ist die Leistung. Denn wenn niemand anderer mehr eine Frage stellt, dann wird es ja eigentlich erst interessant.

Inwiefern versteht sich der Claim auch als Kommentar zur heutigen Medienlandschaft – zum schnellen Meinungsmachen und zur zunehmenden Polarisierung?

In Coronazeiten hat man täglich erleben können, wie viele in der Politik und auch in den Medien den Menschen weismachen wollten, es gäbe nur eine Erkenntnis, nur eine Meinung, nur eine Wissenschaft, nur eine ‚Wahrheit‘. Als hätten Falsifikation und Verifikation an den Universitäten nie existiert. In dieser Zeit haben sich viele Intellektuelle vom Mainstream verabschiedet. Es war unglaublich, als Leitmedien wie der ORF plötzlich Objektivität vermissen ließen und darum an Glaubwürdigkeit stark verloren haben. Bis heute. Aus Angst, Gegenmeinungen zuzulassen und zu vertrauen, dass Menschen ein gesundes Urteilsvermögen selbst besitzen, hat man jegliche kritische Stimme stummgemacht. Jegliche Aufarbeitungsversuche waren bis heute stümperhaft. ‚Wir haben da noch eine Frage.‘ ist eine mentale Keule gegen alle, die denken, sie wissen bereits alles.

Was muss ein starker Claim heute leisten – in einer Zeit, in der Inhalte im Sekundentakt vorbeiziehen?

Das ist einfach: Er sollte aus unserem Haus kommen. Wir sind ja nicht zufällig am Kohlmarkt daheim. Sondern weil wir die beste Adresse sind. Ich weiß schon, Arroganz macht nicht sympathisch. Aber es ist nicht Arroganz. Wenn man mehrmals gegen den besten Kreativdirektor der Welt gewonnen hat, wird man so. Und man muss nicht uns lieben. Nur unsere Werbung.