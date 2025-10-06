Cartoons for Peace: Psychosoziale Hilfe für Kinder in Konfliktzonen

Umgesetzt wird das Projekt in Zusammenarbeit mit dem 2007 gegründeten Medienunternehmen Big Bad Boo (BBB), das Zeichentrickserien mit pädagogischem Schwerpunkt produziert. Herzstück der Initiative ist die Serie „Judge Jodhi“, die ins Arabische übersetzt und an lokale Kontexte angepasst wird. Die Protagonistin, ein zwölfjähriges Mädchen mit Legasthenie, richtet im Familiengarten ein Gericht ein, um Nachbarschaftsstreitigkeiten beizulegen. Die Episoden werden von Unterrichtsmaterialien begleitet, die Lehrkräfte in Schulungen vermittelt bekommen.

Der Ablauf sieht einen zwölfmonatigen Pilotbetrieb in zwei Ländern der Region vor. Anschließend soll das Programm auf weitere Länder ausgeweitet werden. Neben der Übersetzung und Anpassung der Materialien umfasst das Projekt die Bereitstellung in digitaler und physischer Form, Schulungen für Lehrpersonal sowie die Auswertung der Ergebnisse.

Die Finanzierung des Projekts beläuft sich zunächst auf 200.000 Euro, womit rund 10.000 Kinder direkt erreicht werden sollen. Bei einer breiteren Implementierung könnten die Kosten pro Kind von derzeit 20 Euro auf 14 Euro sinken. Nach dem Pilotprojekt sollen zusätzlich mindestens 50.000 Kinder von einer lokalisierten Version profitieren.