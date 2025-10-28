Klemens Hallmann: Gläubiger nahmen Sanierungsplan an

Im Insolvenzverfahren des Wiener Immobilienunternehmers Klemens Hallmann gibt es nun grünes Licht für eine Sanierung. Die Gläubiger haben dem Sanierungsplan, der eine Gesamtquote von 35 Prozent vorsieht, mehrheitlich zugestimmt, wie die Kreditschutzverbände AKV und KSV1870 nach der Sanierungsplantagsatzung am Handelsgericht Wien mitteilten. Inklusive Superquote könnten es 45 Prozent werden. Bisher sind 141,6 Mio. Euro Forderungen angemeldet, davon 125,9 Mio. anerkannt.

"Damit ist ein wesentlicher Grundstein für die geordnete Stabilisierung und Umsetzung des Sanierungsvorhabens sowie die Erfüllung der angebotenen Gläubigerquote gelegt", betonte Hallmann am Dienstag im Anschluss an den Gerichtstermin. Das Verfahren betreffe ihn selbst als eingetragenen Unternehmer – nicht die Hallmann Holding – und werde weiterhin unter Eigenverwaltung geführt, betonte er einmal mehr. "Die Zustimmung der Gläubiger bestätigt den eingeschlagenen Weg einer transparenten und verantwortungsvollen Sanierung", gibt sich Hallmann zuversichtlich. Über sein Vermögen wurde am 21. August 2025 ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung eröffnet.