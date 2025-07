Süba-Pleite: Gläubiger nehmen Sanierungsplan an

Heuer im April war das Insolvenzverfahren eröffnet worden. Laut KSV1870 hätten bis zur heutigen „Sanierungsplantagsatzung“ 108 Gläubiger Forderungen in Höhe von rund 300 Millionen Euro angemeldet. Laut dem Insolvenzverwalter würden davon 132 Mio. „zu Recht bestehen“.

Die Süba AG sei eine „reine Holdinggesellschaft“ für die Süba-Gruppe, schreibt der AKV. Die Holding sei an 67 Gesellschaften beteiligt, in 16 davon würden laufende Projekte abgewickelt – der überwiegende Teil davon in Österreich.