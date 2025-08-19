Klemens Hallmann beantragt Privatinsolvenz

Wie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) mitteilt, seien gemäß den vorliegenden Unterlagen derzeit 102 Gläubiger mit Gesamtforderungen von rund 95 Millionen Euro von diesem Insolvenzverfahren betroffen. Davon belaufen sich rund 75 Millionen Euro auf Eventualverbindlichkeiten (Bürgschaften). „Die aktuellen Vermögensverhältnisse müssen im Zuge des Verfahrens erst durch den zu bestellenden Insolvenzverwalter überprüft werden“, so der AKV weiter. „Laut eigenen Angaben bewertet der Antragsteller seine Aktiva mit rund 5,865 Mio. Euro. Zu den Aktiva des Antragstellers zählen unter anderem mehrere Liegenschaften, sowie Anteile an verbundenen Unternehmen.“

Als Grund für den Schritt nennt Hallmann in einer Pressemitteilung ein „außergewöhnlich herausforderndes und toxisches Marktumfeld“. Der AKV teilt darüber hinaus mit, dass der Unternehmer die Ursachen der Zahlungsunfähigkeit auf „die allgemeine angespannte Situation am Immobilienmarkt, sowie die Tatsache, dass mit einem wichtigen Gläubiger keine Einigung erzielt werden konnte“ zurückführt.

Im Rahmen des Verfahrens sei geplant, bestehende Vermögenswerte geordnet zu veräußern, um die angebotene Sanierungsquote zu bedienen. Laut Aussendung habe sich Hallmann bewusst für diesen Schritt entschieden, um „in einem transparenten und geregelten Verfahren eine nachhaltige Lösung“ zu erreichen. Vorrangiges Ziel sei es, die Interessen der Gläubiger bestmöglich zu wahren.

Bereits im Sommer hatten die Gläubigerinnen und Gläubiger der Süba AG einen Sanierungsplan angenommen.