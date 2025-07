Luxus war gestern: Wie Führungskräfte heute mit Zurückhaltung punkten

Bescheidenheit und Zurückhaltung sind weit mehr als nur Modetrends. Bescheidenheit ist auch längst kein Zeichen von Verzicht mehr, sondern ein strategisches Signal für moderne Werte, Empathie und Führungsstärke in einer zunehmend reflektierten Arbeitswelt. „Generell hat die Generation der Start-up-Unternehmer, hauptsächlich im Tech-Bereich, dafür gesorgt, dass es neue Codes für Erfolg gibt. Wir denken an schwarze Rollkragenpullover, T-Shirts und Nerd-Brillen. Wo in der traditionellen Konzernwelt der dreiteilige Anzug als Code eingesetzt wird, ist es in der Start-up-Welt der Hoodie“, erklärt Steinhäuser.

Doch auch diese neue Form der Schlichtheit birgt Risiken: „Wenn Bescheidenheit als reine Inszenierung dient und dahinter keine Haltung steht, handelt es sich um eine reine Fassade, die nur einer gewünschten Selbstoptimierung dienen soll“, so die Business-Expertin. Ob Understatement zum echten Fortschritt wird, entscheidet sich also nicht allein am Outfit, sondern vor allem an der gelebten Kommunikations- und Unternehmenskultur.