Karl-Heinz Grasser hat Privatkonkurs beantragt

Die im Korruptionsprozess am 25. März 2025 mündlich erfolgten rechtskräftigen Schuldsprüche des OGH sind vor wenigen Tagen auch schriftlich den Verteidigern und Vertretern im elektronischen Rechtsverkehr zugestellt worden. Das teilte der Oberste Gerichtshof am Montagnachmittag in einer Aussendung mit.

Dabei wurden auch im Zusammenhang mit der Urteilsverkündung „aufgetretene Missverständnisse“ aufgeklärt und „vereinzelte mediale Fehlinformationen“ richtiggestellt. Die vierwöchige Frist betreffe die Ausfertigung des Urteils und dessen Unterfertigung durch die Vorsitzende des OGH-Richtersenats, Christa Hetlinger, nicht die Zustellung an die Parteien. Die schriftliche Ausfertigung des mündlichen Urteils wurde von der Vorsitzenden am 4. April 2025 nach eigenen Angaben an die Schreibabteilung zur Endfertigung übergeben.

„Eine 'Fristversäumnis' durch den OGH liegt also nicht vor“, hieß es vom Höchstgericht. In der Endredaktion sei das 212-seitige Urteil dann nochmals Korrektur gelesen und die aus datenschutzrechtlichen Gründen notwendige Anonymisierung der im Urteil namentlich genannten Personen (Zeugen, Opfer) kontrolliert worden.