Buwog-Affäre: Grasser und Hochegger beschäftigen Justiz auch nach OGH-Entscheid

Sollte die Anklage aufrecht bleiben, wäre noch ein Verfahren im heurigen Jahr möglich, so OGH-Sprecher Frederick Lendl. Marion Hohenecker, Richterin im Strafverfahren am Wiener Straflandesgericht, wäre dann für den Fall nicht mehr zuständig. Zum einen, weil sie inzwischen in die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft gewechselt ist – zum anderen, weil die Strafprozessordnung explizit eine neue Richterin, einen neuen Richter vorsieht, so Lendl zur APA.

Das Gericht ging in der Urteilsbegründung am Dienstag auf das Teilgeständnis von Hochegger im erstgerichtlichen Verfahren am Straflandesgericht ein: „Da der mittlerweile 75-jährige Dr. Hochegger, der sich als einziger der Angeklagten teilweise geständig gezeigt und einen wesentlichen Beitrag zur Wahrheitsfindung geleistet hat, zwischenzeitig bereits mehrere Monate in Strafhaft verbracht und sich seit fast zwei Jahrzehnten wohlverhalten hat, sah der Oberste Gerichtshof einen Teil der verhängten Strafe von zwei Jahren unter Bestimmung einer dreijährigen Probezeit bedingt nach.“