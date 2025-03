Grasser-Prozess: So war der erste Verhandlungstag

Sehr kurz hielt sich der Verteidiger von Peter Hochegger. Der Ex-Lobbyist und ehemalige Besitzer einer der größten PR-Agenturen des Landes war heute aus gesundheitlichen Gründen nicht anwesend. Die Rechtsvertretung von Ex-Immofinanzchef Petrikovics wiederum stieß sich daran, dass das Verfahren beim Straflandesgericht überhaupt Richterin Hohenecker zugewiesen wurde, dies sei nicht rechtskonform erfolgt.

Grünen-Chef Werner Kogler verwies am Donnerstag in einer Stellungnahme auf den großen Verdienst seiner mittlerweile verstorbenen Kollegin Gabi Moser bei der Aufarbeitung der Causa Buwog. „Gabi Moser startete eine Anfragenserie an die Schwarz-Blaue Regierung wegen des geplanten Verkaufs der Buwog. Rasch wurde sie von der Gegenseite mit Millionenklagen eingedeckt und mit vielen Hindernissen konfrontiert. Dennoch blieb Gabi über viele Jahre an der Sache dran. Ohne dich hätte es diesen Prozess wahrscheinlich nie gegeben. Danke Gabi“, so Kogler.

Vor den ausführlichen Stellungnahmen der Grasser-Verteidiger war die Berichterstatterin des OGH-Senates am Wort. Sie startete ihre Ausführungen damit, dass es in dem OGH-Verfahren um die drei Themenkomplexe Buwog, Terminal Tower Linz und Telekom Austria geht. Grasser betreffe der Vorwurf der Untreue und Korruption als unmittelbarer Täter. Weiters gehe es auch um Beweismittelfälschung und Geschenkannahme durch Beamte. Grasser habe in Wien und an anderen Orten seine Befugnisse wissentlich zum Schaden der Republik missbraucht.