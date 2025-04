Mit dem Blickwinkel ist das so eine Sache. Er prägt den Standpunkt – und lenkt damit die Debatte. Oft genug vernebelt er aber den Blick aufs Wesentliche. Auf den Kern. Auf das, worum es eigentlich geht. Weil man das nicht sehen will. Weil nicht sein darf, was nicht sein soll. Weil die eigene Bubble nur Bestätigung kennt. Weil es immer schon so war. Auch wenn sich die Zeiten ändern. In Österreich vielleicht langsamer, zäher und behäbiger als anderswo. Aber sie ändern sich. Der Blick von außen – oder aus einer anderen Position heraus – kann das verändern. Er öffnet. Macht Widersprüche sichtbar. Und das Tun der Akteure dahinter. Ihr Wirken. Ihre Sicht auf sich – und den Rest.

In den letzten Wochen gab es viele Gelegenheiten, genauer hinzuschauen. Und nicht mehr wegzusehen. Sich zu wundern. Sich zu fragen: Warum blicken wir so – und nicht anders – auf bestimmte Ereignisse? Beispiel eins: der Prozess gegen Karl-Heinz Grasser. Dauer: 16 Jahre. Das Urteil: schuldig. Die Reaktion des Verurteilten? Unrechtsurteil. Fehlurteil. Verurteilungsdruck. Politprozess. Diskutiert wurde viel. Über das Verfahren. Die Dauer. Die Komplexität. Die Justiz. Kaum aber über das Wesentliche: Grasser hat sich bereichert. Unverfroren. Ein Ex-Minister. Ein Mann, der Macht hatte – und sie nutzte. Für sich. Und der jetzt dafür verurteilt wurde. In einem Rechtsstaat.

Lange war er der Liebling der Medien – und dabei vor allem „zu jung, zu schön, zu erfolgreich“, so jedenfalls die eigene und medial gern übernommene Zuschreibung. Später dann: gierig. Mit Hang zur Freunderlwirtschaft. Einst schillernd. Heute schuldig gesprochen. Reue? Keine Spur. Einsicht? Fehlanzeige. Dabei hätte der Ex-Politiker die vergangenen 16 Jahre ein feines Leben führen können. So wie wir alle – jedenfalls jene, die sich nicht bereichert und dabei haben erwischen lassen.