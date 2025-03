Buwog-Prozess gegen Grasser und Co. unter großem Medienandrang gestartet

Heute um 10 Uhr wurde das letzte Kapitel in der gerichtlichen Aufarbeitung der Ära von Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser am Obersten Gerichtshof aufgeschlagen. Für den ehemaligen Politiker und die anderen Beschuldigten – darunter Ex-FPÖ-Generalsekretär Walter Meischberger und der Lobbyist Peter Hochegger – geht es darum, ob sie mehrere Jahre in Haft müssen.