Grasser-Prozess: Urteilsverkündung am Dienstag

Der OGH-Richtersenat führte kein neues Beweisverfahren durch, sondern richtete sich nach Tatsachen, die das Erstgericht – in diesem Fall der Schöffensenat am Wiener Straflandesgericht unter Richterin Hohenecker – festgestellt hatte. Das Höchstgericht prüfte das Urteil auf etwaige Verfahrensfehler, wie beispielsweise die „Befangenheit eines Richters“, sowie Fehler in der rechtlichen Beurteilung. Bei Mängelfreiheit wird das Urteil bestätigt und die Schuldsprüche sind rechtskräftig, ohne weiteren Rechtsweg.

Ein möglicher Gang zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) hat keine aufschiebende Wirkung, Grasser und Co. müssten in Haft. Alternativ könnte das Strafmaß reduziert oder das Urteil teilweise aufgehoben werden. Bei Verfahrensfehlern wird der Fall zur erneuten Verhandlung an die erste Instanz zurückgegeben. Bei rechtlichen Fehlern entscheidet das Höchstgericht. Ein Freispruch ist möglich, wenn das Höchstgericht zu dem Schluss kommt, dass das Verhalten der Beklagten nicht strafbar gewesen sei. Die Entscheidung erfolgt durch einfache Mehrheit im fünfköpfigen Richtersenat.

Das Erstgericht verurteilte den zweitangeklagten Ex-FPÖ-Generalsekretär Meischberger nicht rechtskräftig zu sieben Jahre Haft. Er wurde als Beitragstäter zu Grassers Delikten verurteilt und zusätzlich selber wegen Beweismittelfälschung. Der ehemalige Lobbyist Peter Hochegger erhielt eine Zusatzfreiheitsstrafe von sechs Jahren. Weiters wurde Ex-Immofinanz-Chef Karl Petrikovics wegen der Bundeswohnungsprivatisierung zu einer Zusatzhaftstrafe von zwei Jahren verurteilt. Das nicht rechtskräftige erstinstanzliche Urteil umfasste weitere vier Schuld- und sechs Freisprüche. Richterin Hohenecker verkündete das mündliche Urteil im Dezember 2020, das schriftliche Urteil im Umfang von 1.280 Seiten erging im Jänner 2022.