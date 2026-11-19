"Es ist das beste Spiel, das je entwickelt wurde, und wir sind erst seit 20 Minuten dabei", sagte der 33-jährige Asif Mir in Sydney. In London zählten Gamer auf Partys den Countdown bis zur Veröffentlichung herunter. "Auf diesen Tag habe ich mein ganzes Leben lang gewartet", sagte der 20-jährige Influencer Archie Whitby. "Das jetzt zu erleben, fühlt sich fast dystopisch an." In ersten Rezensionen war immer wieder von einem "Meisterwerk" die Rede. Das Branchenmagazin PC Games schrieb, über diese Veröffentlichung werde man noch lange sprechen. "13 Jahre Warten haben sich gelohnt."

Der zum US-Gamingunternehmen Take-Two Interactive gehörende Entwickler Rockstar Games soll eine Milliarde Dollar in GTA VI investiert haben, während die Erlöse ein Vielfaches davon erreichen dürften. Die positiven ersten Kritiken zu dem Spiel, das auf Sonys PlayStation5 sowie auf Microsofts Konsole Xbox erhältlich ist, ließen die Aktien von Take-Two schon am Mittwoch in New York um 6,5 Prozent zulegen. Experten zufolge sollen drei Viertel der Lizenzen für die Sony PlayStation verkauft werden, die Aktie des japanischen Elektronikkonzerns stieg in Tokio am Morgen um drei Prozent.

Das erste "Grand Theft Auto" erschien 1997. Die nach heutigen Maßstäben technisch einfache Originalversion sorgte mit ihrer Handlung - die Figuren stehlen Autos und erledigen Aufträge für Gangstersyndikate - damals für Empörung unter den Eltern der jungen Spieler. Im Laufe der Jahre wurde die Serie technisch aufwendiger und verband ihre Kernelemente Kriminalität und Autofahren mit legalen Aktivitäten wie Fallschirmsprüngen oder Kinobesuchen. Das 2013 erschienene "Grand Theft Auto V" spielte in der fiktiven Großstadt Los Santos, die Los Angeles nachempfunden ist. Für die neue Version verlagert sich die Handlung nun nach Vice City, einer virtuellen Version von Miami.

Das Spiel folgt den Hauptfiguren Lucia und Jason, die ein Liebespaar sind. GTA VI könnte sich als weniger provokativ erweisen als seine Vorgänger, sagte Tore Olsson, Professor an der University of Tennessee in Knoxville, der einen Kurs über die US-Geschichte seit 1980 anhand der "GTA"-Spiele unterrichtet. Das Spiel sei mittlerweile stärker in der Mainstream-Kultur verankert. "Es besteht kein Zweifel daran, dass Jason und Lucia auch in GTA VI Kriminelle sind und regelmäßig gegen das Gesetz verstoßen", sagte Olsson. Aber er erwarte nicht, dass das Programm die Spieler zu einem besonders brutalen Vorgehen ermutigen werde. "Es könnte sogar diejenigen bestrafen, die sich für diese Spielweise entscheiden."

Experten schätzen, dass es 50 Stunden dauern wird, um die Haupthandlung von GTA VI durchzuspielen. In Indien, wo Hunderte Millionen Spieler leben und sogar Ministerpräsident Narendra Modi in Beiträgen in den sozialen Medien auf GTA anspielte, gewährten einige Unternehmen ihren Mitarbeitern einen freien Tag. "Im Sinne der Work-Life-Balance bieten wir am 19. November einen optionalen freien Tag an, damit ihr euch wie immer voll und ganz auf eure Missionen konzentrieren könnt", postete etwa die Elektronikmarke Boat, die rund 500 Mitarbeiter beschäftigt. In zahlreichen anderen Ländern reichten überdurchschnittlich viele Beschäftigte Urlaubsanträge ein. Manche Ökonomen warnen vor Produktivitätsverlusten durch Arbeitsausfälle, andere halten dagegen, die Wirtschaft könne vom Verkauf des Spiels und der Konsolen und von Essensbestellungen profitieren.

Die GTA-VI-Premiere trieb den Datenverkehr in die Höhe: Die weltweiten Internetknoten des deutschen Betreibers DE-CIX verzeichneten nach eigenen Angaben einen Rekorddurchsatz von 33,03 Terabit pro Sekunde. Das entspricht der Datenmenge von fast eintausend hochauflösenden Filmen. In den vergangenen Wochen habe der Datendurchsatz rund ein Viertel über dem Durchschnitt gelegen. Durch den wichtigsten europäischen Internetknoten in Frankfurt flossen in der vergangenen Nacht bis zu 22,15 Terabit pro Sekunde. Dieser Wert liege nur knapp unter dem vor gut einer Woche gemessenen Rekord von 22,3 Terabit pro Sekunde. Damals war GTA VI zum Vorab-Download freigegeben worden.