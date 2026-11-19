Auch gegenüber der vergangenen Saison müssen Wintersportler tiefer in die Tasche greifen. Die Tageskarten verteuern sich im Durchschnitt um 6 Prozent. Besonders deutlich fällt der Anstieg in Kärntens Nachbarregion Friaul-Julisch Venetien aus. Dort stiegen die Preise in den vier untersuchten Skigebieten nach mehreren Jahren ohne Anpassung von 44 auf 55 Euro. Das ist ein Plus von 25 Prozent. In anderen untersuchten Regionen lagen die Preissteigerungen zwischen 3,2 und 4,3 Prozent.

Zu den Skigebieten mit den stärksten Preiserhöhungen zählen außerdem Courmayeur im Aostatal mit einem Anstieg von 69 auf 75 Euro (plus 8,7 Prozent) und Bormio in der Lombardei mit einem Plus von 8,3 Prozent auf 65 Euro. In Bardonecchia im Piemont kostet die Tageskarte inzwischen 52 statt 49 Euro.

Nicht überall wurden die Preise angehoben. In Limone im Piemont, Champorcher im Aostatal und Arabba Marmolada in Venetien blieben die Tarife unverändert. Lediglich im Südtiroler Skigebiet Solda am Ortler wurde eine leichte Preissenkung von 60 auf 59,50 Euro registriert.

Besonders teuer ist der Zugang zu den großen Skigebieten der Dolomiten sowie in Südtirol und im Aostatal. Die höchsten Tagespreise liegen bei 89 Euro. Diesen Betrag verlangen unter anderem Dolomiti Superski in Venetien sowie Madonna di Campiglio und der Skiverbund Superskirama Dolomiti Adamello-Brenta im Trentino. In Cervinia-Zermatt kostet die Tageskarte 88 Euro, in Cortina d'Ampezzo 84 Euro. Auch mehrere Südtiroler Skigebiete wie Alta Badia, Drei Zinnen, Kronplatz und Gröden verlangen 83 Euro.

Deutlich günstiger sind kleinere Skigebiete. Die niedrigsten Preise der Untersuchung wurden in Champorcher mit 36 Euro und in Limone mit 48 Euro ermittelt. In Friaul-Julisch Venetien kostet ein Tag auf der Piste inzwischen 55 Euro. Allerdings unterscheiden sich die Skigebiete teilweise erheblich hinsichtlich ihrer Größe und der verfügbaren Pistenkilometer.

Für Familien können die Kosten besonders hoch ausfallen. Eine dreiköpfige Familie muss in Italien durchschnittlich rund 206 Euro pro Tag allein für die Skipässe einplanen. Im vergangenen Jahr waren es noch 188 Euro. In den teuersten Skigebieten steigt der Betrag auf bis zu 267 Euro. Hinzu kommen Ausgaben für Anreise, Parkplätze, Skiverleih, Unterkunft und Verpflegung.