Iran - Ölpreise steigen auf höchsten Stand seit April 2024

Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump eine "bedingungslose Kapitulation" des Iran gefordert. Seit Beginn des Iran-Kriegs ist die Straße von Hormuz de facto gesperrt, durch die rund ein Fünftel des weltweiten Öltransports verläuft. Die Meerenge zwischen der arabischen Halbinsel und dem Iran wird vom iranischen Militär kontrolliert.

Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate sind in der Lage, die Meerenge teilweise zu umgehen. Aber "selbst mit diesen Umgehungsmöglichkeiten sind etwa 8,7 Millionen Barrel pro Tag blockiert", erklärte Homayoun Falakshahi, Analyst bei Kpler. "Jeder Tag, der ohne Wiederaufnahme der Lieferungen verstreicht, veranlasst den Ölmarkt dazu, das verlorene Angebotsvolumen nach oben zu korrigieren", erklärten Analysten der ING-Bank. Analyst Ole R. Hvalbye von SEB sprach von einer Entwicklung von "dramatischem Ausmaß". Er fürchte langfristige Folgen und eine Rezession.

Seit Beginn der Angriffe der USA und Israels auf den Iran am vergangenen Wochenende hat sich Rohöl der Sorte Brent um etwa 25 Prozent verteuert.

Angetrieben wurde der Ölpreis durch Aussagen von US-Präsident Donald Trump, der nach eigener Darstellung kein Abkommen mit dem Iran abschließen will. Stattdessen müsse es auf eine "bedingungslose Kapitulation" hinauslaufen, forderte er auf seiner Plattform Truth Social.

Katar rechnet damit, dass alle Energieerzeuger am Golf ihre Exporte innerhalb weniger Wochen einstellen und den Ölpreis auf 150 Dollar pro Barrel treiben werden, sagte der Energieminister des Landes, Saad al-Kaabi, in einem am Freitag veröffentlichten Interview mit der "Financial Times". Selbst wenn der Krieg sofort beendet würde, würde Katar "Wochen bis Monate" brauchen, um zu einem normalen Lieferzyklus zurückzukehren, erklärt Kaabi.

Wie lange die Ölpreise auf dem hohen Niveau bleiben werden, lasse sich im Moment kaum abschätzen, heißt es in einer Analyse von Rohstoffexperten der Dekabank. "Alles wird davon abhängen, in welchem Ausmaß und für wie lange Beeinträchtigungen der Rohstoffförderung und des Transports vorliegen werden."

Die Internationale Energieagentur (IEA) erklärte, sie sehe angesichts des Kriegs im Nahen Osten keine Notwendigkeit, die Ölreserven für den Notfall freizugeben. Weltweit seien Ölvorräte reichlich vorhanden und die Auswirkungen des Konflikts voraussichtlich nur vorübergehend.