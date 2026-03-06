Iran - Emirates und Etihad mit eingeschränktem Flugbetrieb

Die in Abu Dhabi ansässige Etihad kündigte an, bis zum 19. März einen eingeschränkten Flugplan anzubieten. Angeflogen werden rund 70 Ziele, darunter Frankfurt, London und Paris. Die Sicherheitslage bleibt jedoch fragil. So musste ein von Frankreich gecharterter Air France-Flug zur Rückholung von Staatsbürgern wegen Raketenbeschusses in der Region umkehren.

Erstmals seit Beginn des Iran-Kriegs am vergangenen Samstag sind am Donnerstag wieder Linienflieger aus Dubai in Österreich gelandet. Der Airbus A380-842 der Golf-Airline Emirates landete Donnerstagmittag am Flughafen Wien-Schwechat. Am Nachmittag landete ein weiteres Flugzeug (Flydubai) aus Dubai kommend in Salzburg. Viele Heimkehrer fielen erleichtert ihren Familien in die Arme, nachdem sie tagelang in der Krisenregion festsaßen - tausende andere Reisende warten noch auf ihre Rückkehr.

Der Dubai-Wien-Flug von Emirates am Freitag - erwartete Ankunft 13.13 Uhr - ist bereits unterwegs, am Abend (18.50 Uhr) wird ein weiterer Flug der Golf-Airline in Schwechat erwartet. Etihad Airways will laut aktuellem Stand am Samstag wieder von Abu Dhabi nach Wien fliegen, der heutige Flug ist gestrichen. Doha-Wien-Flüge von Qatar Airways am Freitag und Samstag sind "cancelled". Die Austrian Airlines (AUA) haben vorerst ihre Dubai-Flüge bis einschließlich 10. März ausgesetzt.

Am Flughafen Dubai starteten und landeten am Donnerstag zwar fast doppelt so viele Flieger wie noch am Mittwoch. Das entsprach aber trotzdem nur etwa 25 Prozent der üblichen Kapazitäten. Am Drehkreuz im Nahen Osten gibt es normalerweise so viel Betrieb wie an keinem anderen Airport der Welt. Der Flughafen Doha in Katar bleibt bis auf wenige Ausnahmen vorerst weiter geschlossen. Angeboten wird nur eine begrenzte Zahl von Flügen, mit denen die Flughäfen in Oman und Saudi-Arabien entlastet werden sollen.

Daten des Analysehauses Cirium zufolge wurden seit Beginn des Iran-Kriegs am 28. Februar insgesamt mehr als 25.000 Flüge in und aus der Nahost-Region gestrichen. Dies trifft besonders Reisende auf den Routen zwischen Europa und Asien sowie Australien hart, da viele hier normalerweise die Golf-Airlines buchen.