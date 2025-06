„Leadership macht Schule“: Industriellenvereinigung stellt Schulleitungen ins Zentrum der Bildungsdebatte

Drei Schulleitungen zeigten in kurzen Impulsen, was erfolgreiche Führung in der Praxis bedeutet: Thomas Angerer (HTL Wien West), Michel Fleck (AHS Anton-Krieger-Gasse) und Erika Tiefenbacher (MS Währing).

Sie schilderten ihre Erfahrungen mit Schulentwicklung, Teamführung und strukturellen Rahmenbedingungen – und machten deutlich, wo es zusätzliche Unterstützung braucht.