C3-Business-Talk: Die neue Identität der Privatbrauerei Hirt

Riegler gab Einblicke in die jüngsten Investitionen am Unternehmensstandort in Hirt, Kärnten. So wurde im Juli 2025 der zweite Teil einer Gesamtinvestition in Höhe von 22 Millionen Euro abgeschlossen. Mit einer neuen Flaschenwasch-, Abfüll- und Verpackungsanlage sei die technologische Infrastruktur auf den neuesten Stand gebracht worden.

Zugleich wurde das neue Markendesign vorgestellt. Unter dem Leitsatz „Frisch, modern, klar und unverkennbar WIR“ positioniert sich Hirt künftig mit einem überarbeiteten visuellen Auftritt und dem neuen Markenclaim „Die Zeit nehm ich mir“. Riegler betonte im Gespräch die Verbindung von Tradition und Zukunft: „755 Jahre gelebte Braukunst sind für uns nicht nur ein Grund zu feiern, sondern auch ein Auftrag für die Zukunft.“