Am Abend des 29. Oktober 2026 flossen von Wallets der weltgrößten Kryptobörse Binance auf einen Schlag Milliarden ab. Laut dem Blockchain-Analyseunternehmen TRM Labs verschob ein Angreifer rund 6,36 Milliarden US-Dollar über zehn Blockchains, den Großteil davon innerhalb von etwa 20 Minuten. Nach Einschätzung von TRM Labs wurde dafür die Signatur-Infrastruktur der sogenannten Hot Wallets der Börse kompromittiert.

Die US-Bundespolizei FBI machte am 31. Oktober eine nordkoreanische Hackergruppe verantwortlich, die sie unter dem Namen „TraderTraitor“ führt. Rund drei Milliarden Dollar konnten gemeinsam mit Partnerfirmen rasch eingefroren werden. Binance kündigte an, die Verluste aus eigenen Mitteln zu tragen, und nahm am 1. November die Auszahlungen schrittweise wieder auf. Mehr zum Ablauf: FBI: Nordkorea hinter milliardenschwerem Krypto-Diebstahl.

Damit ist der Angriff der größte bekannte Krypto-Diebstahl und übertrifft den bisherigen Rekord um mehr als das Vierfache. Ein Blick zurück zeigt, wie sich die Dimensionen verschoben haben.