Goldrausch: Hinter Mauern und Stacheldraht – die geheime Goldindustrie

Man könnte meinen, ein noch nie erlebter Ansturm zum Umschmelzen von Gold sei gut fürs Geschäft einer Raffinerie. Doch Robin Kolvenbach hätte gerne darauf verzichtet. Der Ertrag ist nicht hoch, denn der Schmelzprozess ist nicht aufwendig. Daran ändert auch der Goldpreis nichts, der in den vergangenen Monaten in die Höhe schoss. Im Gegenteil: „Raffinerien profitieren nicht von hohen Goldpreisen“, sagt Kolvenbach. „Je teurer das Gold, desto weniger Geld verdienen wir in der Regel.“ Der Grund: Das Umschmelzen von Goldbarren ist nur ein kleiner Teil des Geschäfts von Argor-Heraeus. Jenes Gold, das das Unternehmen auf eigene Rechnung verarbeitet, least es von Banken. Und je begehrter das Gold, desto höher sind die Leasingzinsen.

Die Raffinerie kann höhere Finanzkosten nur schlecht an die Kunden weitergeben. Auch deshalb waren die vergangenen Monate für den Co-Chef so anstrengend: Er musste mit den Abnehmern über flexiblere Verträge verhandeln. Kolvenbach wünscht sich, dass London und New York einen gemeinsamen Barrenstandard vereinbaren: „Mir ist die Stabilität des Gesamtmarkts wichtiger als die geringe Marge, die ich durch das Umschmelzen habe.“

Das Herstellen der Barren für institutionelle Investoren macht nur etwa ein Zehntel des Umsatzes der Raffinerie aus. Rund 20 Prozent stammen aus der Produktion von kleineren Barren für Privatanleger. Sie werden geprägt statt gegossen, bis hin zu Exemplaren von nur einem Gramm. Ein weiteres Fünftel des Umsatzes entsteht durch das Extrahieren von Gold aus Altgold oder Minenmaterial. Die Bergwerksbetreiber liefern dazu aus ihren Minen sogenannte Doré-Barren. Das sind halbveredelte Barren aus dem abgebauten Erz, die Gold, Silber und andere Metalle enthalten. Das Material wird in der Raffinerie geschmolzen und dann in einem Säurebad unter Strom gesetzt, wodurch das reine Gold abgeschieden wird.