Wie Eliten ihr Vermögen verstecken: Studie zeigt länderspezifische Muster bei Offshore-Strategien

Der Umgang wohlhabender Eliten mit Offshore-Finanzzentren wird seit Jahren intensiv diskutiert, da diese oft dazu dienen, Vermögenswerte zu verstecken, Steuerverpflichtungen zu umgehen oder Geldwäsche zu erleichtern. Eine aktuelle Studie von Forschern der Dartmouth University bringt nun erstmals systematische Erkenntnisse darüber, wie politische Faktoren in den Herkunftsländern von Eliten deren Offshore-Strategien prägen.

Die Untersuchung, veröffentlicht im Fachjournal PLOS One, basiert auf einer umfangreichen Datenanalyse von fast 3.000 vermögenden Personen aus 65 Ländern, darunter Milliardäre, Oligarchen, Prominente und politische Führungskräfte. Die Forscher kombinierten öffentliche Daten aus der Offshore Leaks Database des International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) mit dem Rule of Law Index des World Justice Project, der die Rechtsstaatlichkeit und Governance-Qualität von Ländern bewertet.