Des Papstes neue Kleider

Drei Gewänder schickt Gammarelli jeweils in den Vatikan, wenn es so weit ist: je eines in der Größen S, M und L. Damit ist ungefähr das Spektrum der möglichen papalen Leibesfüllen abgedeckt. Steigt weißer Rauch aus dem Kamin der Sixtinischen Kapelle, wissen die Schneider an der Piazza della Minerva: Bald grüßt der neue Papst von der Loggia des Petersdoms in neuen Kleidern – hergestellt aus feinster Wolle italienischer Provenienz. Was in sorgfältiger Kleinarbeit im Atelier der Gammarellis zusammengenäht worden ist, wird nun weltöffentlich.

Aus der Premiere wird in der Regel eine stabile Geschäftsbeziehung. Jedenfalls haben alle Päpste der jüngeren Zeit weitere Bestellungen bei Gammarelli aufgegeben. Massimiliano Gammarelli eilt dann jeweils in den Vatikan, um Maß zu nehmen und den Pontifex bei der Anprobe zu unterstützen. Er wisse um das Privileg, den Papst in einem besonderen Moment zu erleben. Mehr sagen will der Papst-Schneider nicht.

Nur einmal, so heißt es in den Annalen, sei es zu einer Panne gekommen – als Johannes XXIII. gewählt wurde. Er habe kaum in sein neues, zu eng geschnittenes Kleid gepasst, schrieben die Journalisten. Dass diese Geschichte heute, 67 Jahre später, immer noch kursiert, wurmt die Gammarellis. Denn der Fehler habe nicht bei ihnen gelegen. Die Mitarbeiter des Heiligen Vaters hätten damals schlicht in die falsche Schachtel gegriffen – und die falsche Größe gewählt.