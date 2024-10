Früher hieß es, wenn Deutschlands Wirtschaft einen Schnupfen hat, erkrankt die österreichisch an Grippe. Nehammer sagt, jetzt sei es umgekehrt.

Ich würde sagen, wenn Deutschland eine Grippe hat, haben wir auf jeden Fall einen grippeähnlichen Schnupfen.

Zu dem Problem des mangelnden Wirtschaftswachstums kommt die hohe Staatsverschuldung Österreichs. Ganz allgemein gesprochen, warum ist das ein Problem?

Wenn hohe Staatsverschuldung nicht zu mehr Wachstum führt, wie das in Österreich derzeit offensichtlich der Fall ist, nimmt man sich budgetäre Spielräume für die Zukunft. Wir geben dann mehr Geld aus für die Rückzahlung der Staatsschulden als für wichtige politische Aufgabenbereiche. Was noch dazu kommt, sind die Kosten einer überalternden Gesellschaft. Auf die jüngeren Generationen warten extrem hohe soziale Lasten. Wir müssen schauen, wie wir den Sozialstaat für die Jüngeren finanzierbar halten, und da sind natürlich niedrigere Staatsschulden besser als höhere. Mit Österreich vergleichbare Länder wie Schweden und Dänemark haben eine ähnliche Steuerpolitik wie wir, einen ähnlichen Zugang zum Wohlfahrtsstaat, aber sie haben halb so hohe Staatsschulden wie Österreich. Weil sie in guten Jahren immer Überschüsse abgeliefert haben, während wir Defizit an Defizit reihen. Österreich hat in 50 Jahren einen Überschuss im Bundeshaushalt geschafft, das war 2018. Da ist der Politik irgendwie das Missgeschick passiert, dass am Ende noch Geld in der Kasse übrig war.