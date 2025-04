Rohstoff-Schatz Ukraine: Warum Europas grüne Zukunft durch Kobalt, Lithium & Co. gesichert werden könnte

„Mittelfristig kann die Ukraine ein zentraler Partner für die europäischen Lieferketten werden“, erklärt ifo-Forscherin Isabella Gourevich. Doch dazu brauche es weit mehr als den Abbau selbst. „Erforderlich sind gezielte Investitionen in Raffinerien, Recyclinganlagen und Verarbeitungskapazitäten – idealerweise in der Ukraine oder in enger Partnerschaft mit EU-Staaten.“

Aktuell aber sei das wirtschaftliche Potenzial noch größtenteils ungenutzt. Der Krieg, bürokratische Hürden und mangelnde Infrastruktur bremsen die Förderung. Beispiel Titan: Vor Kriegsbeginn 2022 war die Ukraine für rund sieben Prozent der weltweiten Produktion verantwortlich – heute sind es nur noch zwei.