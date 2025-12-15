"Forbes" sieht Musks Vermögen bei mehr als 600 Mrd. Dollar

Noch Stunden zuvor hatte "Forbes" den Tech-Milliardär in seiner Reichenliste bei gut 500 Milliarden Dollar gesehen, der Finanzdienst Bloomberg kam am Montag auf 470 Milliarden Dollar. Musks Vermögen besteht hauptsächlich aus Aktien des Elektroauto-Herstellers Tesla sowie von SpaceX.

Anders als Tesla ist SpaceX allerdings nicht an der Börse notiert, sodass es keinen Unternehmenswert gibt, der sich durch die Aktienkurs-Entwicklung am Markt ergibt. Stattdessen werden in solchen Fällen Bewertungen bei Finanzierungsrunden oder bei Aktienverkäufen von Mitarbeitern herangezogen. Sie können stark von der späteren Marktentwicklung abweichen.

Aus dem Preis, zu dem die Mitarbeiter ihre Aktien verkaufen konnten, ergibt sich hochgerechnet ein Wert von 800 Milliarden Dollar für ganz SpaceX. "Forbes" hatte das Unternehmen bisher aber nur mit 400 Milliarden Dollar in der Schätzung. Durch diese Anpassung stieg auch die Schätzung zum Wert der Musk-Beteiligung von rund 40 Prozent an SpaceX schlagartig an. Deshalb sah "Forbes" Musks Vermögen am Montag bei 677 Milliarden Dollar.