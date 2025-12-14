Schokoladenpreise sollen laut Ritter Sport-Chef steigen

"Wenn alle drei Jahre die Regenzeit ausfällt, steigen die Risiken", sagte Ronken. "Ich muss es so klar sagen: Wir haben die Welt kaputt gemacht." Der Kakaopreis habe sich innerhalb kurzer Zeit mehr als verdoppelt, er liege nun bei knapp 5.500 Dollar (4.680 Euro) pro Tonne. Die Preissteigerungen im Einzelhandel hätten zu einem Absatzrückgang von bis zu zehn Prozent geführt.

Die psychologische Schmerzgrenze im Handel liege bei zwei bis drei Euro pro Tafel. "Doch wir haben keine Wahl: Wenn Kakao so teuer bleibt, muss man entweder eine kleinere Tafel für den gleichen Preis verkaufen oder sie eben teurer machen", sagte Ronken. "Ich finde den Weg über den Preis deutlich fairer." Daher wolle Ritter Sport an der 100-Gramm-Tafel festhalten.