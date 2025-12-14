News Logo
ABO

Schokoladenpreise sollen laut Ritter Sport-Chef steigen

Subressort
Wirtschaft
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Kakao besonders von Klimawandel betroffen
©APA, dpa, Oliver Berg
  1. home
  2. Aktuell
  3. Wirtschaft
Der Chef des Schokoladenherstellers Ritter Sport, Andreas Ronken, rechnet mit weiter steigenden Schokoladenpreisen. "Wir erleben gerade eine Schokoladenkrise", sagte Ronken dem Portal "t-online" laut Meldung vom Sonntag. "Billiger wird es nicht mehr." Im Gegenteil seien eher steigende Preise zu erwarten, weil Tropenprodukte wie Kakao besonders vom Klimawandel betroffen seien.

von

"Wenn alle drei Jahre die Regenzeit ausfällt, steigen die Risiken", sagte Ronken. "Ich muss es so klar sagen: Wir haben die Welt kaputt gemacht." Der Kakaopreis habe sich innerhalb kurzer Zeit mehr als verdoppelt, er liege nun bei knapp 5.500 Dollar (4.680 Euro) pro Tonne. Die Preissteigerungen im Einzelhandel hätten zu einem Absatzrückgang von bis zu zehn Prozent geführt.

Die psychologische Schmerzgrenze im Handel liege bei zwei bis drei Euro pro Tafel. "Doch wir haben keine Wahl: Wenn Kakao so teuer bleibt, muss man entweder eine kleinere Tafel für den gleichen Preis verkaufen oder sie eben teurer machen", sagte Ronken. "Ich finde den Weg über den Preis deutlich fairer." Daher wolle Ritter Sport an der 100-Gramm-Tafel festhalten.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Einigung auf 70-prozentige Senkung der Obergrenze für Makrelen
Wirtschaft
EU-Staaten einigen sich auf Fischereiquoten für 2026
Anfang 2026 soll ein "Erwachsenenmodus" eingeführt werden
Technik
KI-Wettrennen: OpenAI stellt neue ChatGPT-Modelle vor
++ ARCHIVBILD ++ Es wird wohl noch länger aus dem Auto-Auspuff rauchen
Wirtschaft
Kreise: EU-Kommission wird Verbrenner-Aus zurücknehmen
Nvidia-Chef Huang verspricht Wirtschafts-Boom
Wirtschaft
"Time"-Magazin: "KI-Architekten" Persönlichkeiten des Jahres
++ ARCHIVBILD ++ Touristen auf der Zugspitze
Reisen & Freizeit
Deutschland-Tourismus steuert auf Rekordjahr zu
Dritte Leitzinssenkung in diesem Jahr
Wirtschaft
US-Notenbank Fed senkt Leitzins erneut - Kritik von Trump
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER