News Logo
ABO

Südtiroler Zeppelin Hotel Tech debütierte an Wiener Börse

Subressort
Reisen & Freizeit
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
Zeppelin Hotel Tech ist im Börsensegment "direct market plus" gelistet
©APA, ROLAND SCHLAGER
  1. home
  2. Leben
  3. Reisen & Freizeit
Die Zeppelin Hotel Tech AG mit Sitz in Meran in Südtirol ist an die Wiener Börse gegangen. Das Unternehmen verfügt nach eigenen Angaben über 26 Jahre Erfahrung als Digitalmarketing-Agentur und Technologieanbieter für die Hotellerie. Mit dem Börsengang will man die Sichtbarkeit erhöhen, neue Märkte erschließen und die internationale Expansion beschleunigen, teilte die Gesellschaft mit.

von

Gegründet wurde das Unternehmen 1999 als Online-Marketing-Agentur mit Spezialisierung auf den Hotel- und Tourismusbereich unter dem Namen Zeppelin Group GmbH. In den vergangenen Jahren habe sich ein umfangreiches Know-how sowie eine tiefe Kenntnis der operativen Anforderungen der Branche entwickelt. Das Kerngeschäft - die Entwicklung von konversionsstarken Websites sowie Online-Marketing-Dienstleistungen - sei unverändert geblieben. Gleichzeitig seien Produkte und Services kontinuierlich weiterentwickelt worden, teilte das Unternehmen weiter mit.

Zeppelin Hotel Tech gehört der börsennotierten ReGuest Group. Das Unternehmen ging nun eigenständig an die Wiener Börse, bleibt jedoch Teil des ReGuest-Konzerns. Beide Unternehmen werden getrennt gehandelt, teilen aber Gründer und strategische Ausrichtung. Wie ReGuest ist auch Zeppelin Hotel Tech im Wiener Börsensegment "direct market plus" gelistet, das sich an kleine und mittlere Wachstumsunternehmen richtet.

Am Dienstag folgt der Börsenstart von Gallmetzer Healthcare aus Bozen, ebenfalls im Börsensegment "direct market plus". Die Gesellschaft bündelt drei Unternehmen der Gallmetzer Holding aus der Dentalbranche. Die Bewertung zum Börsenstart liegt bei 40,6 Mio. Euro, der Referenzpreis bei 2,54 Euro.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Wirtschaft
Ökonomen kritisieren Abkehr vom Verbrenner-Aus scharf
Kakao besonders von Klimawandel betroffen
Wirtschaft
Schokoladenpreise sollen laut Ritter Sport-Chef steigen
Lescure: Vertrag in derzeitiger Form "nicht akzeptabel"
Wirtschaft
Frankreich lehnt Mercosur-Abkommen weiterhin ab
Einigung auf 70-prozentige Senkung der Obergrenze für Makrelen
Wirtschaft
EU-Staaten einigen sich auf Fischereiquoten für 2026
Anfang 2026 soll ein "Erwachsenenmodus" eingeführt werden
Technik
KI-Wettrennen: OpenAI stellt neue ChatGPT-Modelle vor
++ ARCHIVBILD ++ Es wird wohl noch länger aus dem Auto-Auspuff rauchen
Wirtschaft
Kreise: EU-Kommission wird Verbrenner-Aus zurücknehmen
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER