Südtiroler Zeppelin Hotel Tech debütierte an Wiener Börse

Gegründet wurde das Unternehmen 1999 als Online-Marketing-Agentur mit Spezialisierung auf den Hotel- und Tourismusbereich unter dem Namen Zeppelin Group GmbH. In den vergangenen Jahren habe sich ein umfangreiches Know-how sowie eine tiefe Kenntnis der operativen Anforderungen der Branche entwickelt. Das Kerngeschäft - die Entwicklung von konversionsstarken Websites sowie Online-Marketing-Dienstleistungen - sei unverändert geblieben. Gleichzeitig seien Produkte und Services kontinuierlich weiterentwickelt worden, teilte das Unternehmen weiter mit.

Zeppelin Hotel Tech gehört der börsennotierten ReGuest Group. Das Unternehmen ging nun eigenständig an die Wiener Börse, bleibt jedoch Teil des ReGuest-Konzerns. Beide Unternehmen werden getrennt gehandelt, teilen aber Gründer und strategische Ausrichtung. Wie ReGuest ist auch Zeppelin Hotel Tech im Wiener Börsensegment "direct market plus" gelistet, das sich an kleine und mittlere Wachstumsunternehmen richtet.

Am Dienstag folgt der Börsenstart von Gallmetzer Healthcare aus Bozen, ebenfalls im Börsensegment "direct market plus". Die Gesellschaft bündelt drei Unternehmen der Gallmetzer Holding aus der Dentalbranche. Die Bewertung zum Börsenstart liegt bei 40,6 Mio. Euro, der Referenzpreis bei 2,54 Euro.