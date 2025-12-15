News Logo
ABO

Spanien verhängt Millionenstrafe gegen Airbnb

Subressort
Reisen & Freizeit
Aktualisiert
Lesezeit
1 min
++ ARCHIVBILD ++ 64 Millionen Euro Bußgeld wegen unzulässiger Angebote
©APA, dpa, Jens Kalaene
  1. home
  2. Leben
  3. Reisen & Freizeit
Die Plattform für Kurzzeitvermietungen Airbnb soll in Spanien eine Millionenstrafe wegen unzulässiger Angebote zahlen. Das Verbraucherschutzministerium verhängte am Montag ein Bußgeld in Höhe von rund 64 Mio. Euro. Zahlreiche auf der Plattform angebotene Wohnungen hätten demnach nicht touristisch vermietet werden dürfen. Airbnb müsse "die festgestellten Mängel beheben und die illegalen Inhalte entfernen", teilte das Ministerium mit.

von

"Tausende Familien leben aufgrund der Wohnungskrise in prekären Verhältnissen, während sich einige wenige dank Wirtschaftsmodellen, die Menschen aus ihren Wohnungen vertreiben, bereichern", erklärte Verbraucherschutzminister Pablo Bustinduy. Airbnb wird vorgeworfen, insbesondere in Städten wie Barcelona und Valencia zur Wohnungsknappheit beizutragen, weil es für Eigentümer einträglicher ist, ihre Wohnung kurzzeitig an Touristen zu vermieten als dauerhaft an Einheimische.

Spanien verzeichnete im Jahr 2024 eine Rekordzahl von 94 Millionen Besuchern und ist damit nach Frankreich das zweitbeliebteste Reiseziel weltweit. Die Zahl dürfte in diesem Jahr noch übertroffen werden. Der Tourismus ist bedeutsam für die spanische Wirtschaft, mittlerweile beklagen viele Spanier jedoch die Folgen des Massentourismus.

Über die Autoren

Logo
Monatsabo ab 20,63€
Jetzt abonnieren
Ähnliche Artikel
Zeppelin Hotel Tech ist im Börsensegment "direct market plus" gelistet
Reisen & Freizeit
Südtiroler Zeppelin Hotel Tech debütierte an Wiener Börse
Wirtschaft
Ökonomen kritisieren Abkehr vom Verbrenner-Aus scharf
Kakao besonders von Klimawandel betroffen
Wirtschaft
Schokoladenpreise sollen laut Ritter Sport-Chef steigen
Lescure: Vertrag in derzeitiger Form "nicht akzeptabel"
Wirtschaft
Frankreich lehnt Mercosur-Abkommen weiterhin ab
Einigung auf 70-prozentige Senkung der Obergrenze für Makrelen
Wirtschaft
EU-Staaten einigen sich auf Fischereiquoten für 2026
Anfang 2026 soll ein "Erwachsenenmodus" eingeführt werden
Technik
KI-Wettrennen: OpenAI stellt neue ChatGPT-Modelle vor
2048ALMAITVEUNZZNSWI314112341311241241412414124141241TIER